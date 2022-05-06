06 мая 2022

Куйвашев рассказал, когда тысячи свердловчан получат газ в дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев сообщил, что к концу 2024 года к газу планируется подключить более 30 тысяч домовладений Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о программе социальной догазификации региона. Сообщение появилось на сайте свердловской информационной политики.

«К концу 2024 года в Свердловской области по программе догазификации планируется подключить почти 39 тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к природному газу будут иметь 90% жилых домов», — говорится в сообщении.

Весной, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин потребовал обеспечить бесплатную газификацию домов россиян. В тех населенных пунктах, куда уже заведен газ, его будут подводить к границам домовладений за счет государства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести новые льготы в регионе. Одной из возможных мер является оказание финансовой помощи учителям и врачам в селах.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о программе социальной догазификации региона. Сообщение появилось на сайте свердловской информационной политики. «К концу 2024 года в Свердловской области по программе догазификации планируется подключить почти 39 тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к природному газу будут иметь 90% жилых домов», — говорится в сообщении. Весной, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин потребовал обеспечить бесплатную газификацию домов россиян. В тех населенных пунктах, куда уже заведен газ, его будут подводить к границам домовладений за счет государства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести новые льготы в регионе. Одной из возможных мер является оказание финансовой помощи учителям и врачам в селах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...