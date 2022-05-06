Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о программе социальной догазификации региона. Сообщение появилось на сайте свердловской информационной политики.
«К концу 2024 года в Свердловской области по программе догазификации планируется подключить почти 39 тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к природному газу будут иметь 90% жилых домов», — говорится в сообщении.
Весной, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин потребовал обеспечить бесплатную газификацию домов россиян. В тех населенных пунктах, куда уже заведен газ, его будут подводить к границам домовладений за счет государства.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести новые льготы в регионе. Одной из возможных мер является оказание финансовой помощи учителям и врачам в селах.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о программе социальной догазификации региона. Сообщение появилось на сайте свердловской информационной политики. «К концу 2024 года в Свердловской области по программе догазификации планируется подключить почти 39 тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к природному газу будут иметь 90% жилых домов», — говорится в сообщении. Весной, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин потребовал обеспечить бесплатную газификацию домов россиян. В тех населенных пунктах, куда уже заведен газ, его будут подводить к границам домовладений за счет государства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести новые льготы в регионе. Одной из возможных мер является оказание финансовой помощи учителям и врачам в селах.