В Екатеринбурге появился памятник зайке из стиха Агнии Барто

В Екатеринбурге установили памятник детям Великой Отечественной войны. Скульптура в виде грустного зайчика со стихотворением Агнии Барто расположилась на углу Ленина — 8 Марта, сообщает корреспондент URA.RU.
По задумке автора Дмитрия Карасюка, скульптура грустного зайки — олицетворение детей, которых эвакуировали на Урал в годы Великой Отечественной войны. Здесь же, на 8 Марта, 1, после эвакуации в годы войны проживала поэтесса Агния Барто, чье стихотворение также увековечено в дань памяти детей войны.
Ранее установку скульптуры в центре города анонсировал telegram-канал «Екатское чтиво». Сообщалось, что его должны установить накануне 77 Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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В Екатеринбурге установили памятник детям Великой Отечественной войны. Скульптура в виде грустного зайчика со стихотворением Агнии Барто расположилась на углу Ленина — 8 Марта, сообщает корреспондент URA.RU. По задумке автора Дмитрия Карасюка, скульптура грустного зайки — олицетворение детей, которых эвакуировали на Урал в годы Великой Отечественной войны. Здесь же, на 8 Марта, 1, после эвакуации в годы войны проживала поэтесса Агния Барто, чье стихотворение также увековечено в дань памяти детей войны. Ранее установку скульптуры в центре города анонсировал telegram-канал «Екатское чтиво». Сообщалось, что его должны установить накануне 77 Дня Победы в Великой Отечественной войне.