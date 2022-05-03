03 мая 2022

В Екатеринбурге появился памятник зайке из стиха Агнии Барто

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Памятник Зайке из стихотворения Агния Барто от Дмитрия Карасюка. Екатеринбург, карасюк дмитрий
Памятник установили накануне 77 годовщины Дня Великой победы Фото:

В Екатеринбурге установили памятник детям Великой Отечественной войны. Скульптура в виде грустного зайчика со стихотворением Агнии Барто расположилась на углу Ленина — 8 Марта, сообщает корреспондент URA.RU.

По задумке автора Дмитрия Карасюка, скульптура грустного зайки — олицетворение детей, которых эвакуировали на Урал в годы Великой Отечественной войны. Здесь же, на 8 Марта, 1, после эвакуации в годы войны проживала поэтесса Агния Барто, чье стихотворение также увековечено в дань памяти детей войны.

Ранее установку скульптуры в центре города анонсировал telegram-канал «Екатское чтиво». Сообщалось, что его должны установить накануне 77 Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник Зайке. Екатеринбург
Фото:
Памятник Зайке. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге установили памятник детям Великой Отечественной войны. Скульптура в виде грустного зайчика со стихотворением Агнии Барто расположилась на углу Ленина — 8 Марта, сообщает корреспондент URA.RU. По задумке автора Дмитрия Карасюка, скульптура грустного зайки — олицетворение детей, которых эвакуировали на Урал в годы Великой Отечественной войны. Здесь же, на 8 Марта, 1, после эвакуации в годы войны проживала поэтесса Агния Барто, чье стихотворение также увековечено в дань памяти детей войны. Ранее установку скульптуры в центре города анонсировал telegram-канал «Екатское чтиво». Сообщалось, что его должны установить накануне 77 Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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