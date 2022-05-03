Завод закупает уникальные технологи Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермская компания по производству оптического кабеля «Инкаб» расширит производство и начнет выпускать продукцию не только, чтобы заменить иностранных производителей, но и предложить российскому рынку уникальную технологию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе завода.

«Мы давно собирались выйти на новые сегменты рынка. А текущая ситуация только подстегнула нас к смене стратегии. Мы выйдем с новой продукцией на нефтегазовый рынок. Сейчас приобретаем технологии, которые являются уникальными не только для „Инкаб“, но и для всей России. Это будет задел на долгие годы работы», — рассказал генеральный директор «Инкаб» Александр Смильгевич.

Новые технологии позволят обеспечить нефтегазовую отрасль России уникальными отечественными кабелями. Их будут устанавливать в скважинах и вдоль трубопроводов, чтобы узнать о протечках и неисправностях. Магистральные кабели «сухого» исполнения, то есть без гидрофобного геля внутри, сейчас производят только в Северной Америке. Также «Инкаб» планирует производство импортозамещающего кабеля для высоковольтных линий электропередач.

Реализовывать проект завод начинает при поддержке Фонда развития промышленности. Уже в конце предприятие получит банковскую гарантию и сможет воспользоваться средствами займа для расширения производства. При этом компания не намерена отказываться от экспорта. По словам Смильгевича, сейчас «Инкаб» ищет новые рынки сбыта в других странах, не подверженных санкционным рискам.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках вводимых экономических санкций. Это ответ Евросоюза и других западных стран на проведение вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В текущей ситуации отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Например, пермский завод занялся выпуском крафт пакетов для всей России.

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