Мишустин выделил деньги на строительство пермской больницы

Проект больницы премьер-министру презентовали в начале декабря Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 апреля подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей Пермскому краю на строительство нового здания инфекционной больницы в Перми. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Федеральный центр поможет Пермскому краю со строительством нового здания для краевой инфекционной больницы. Распоряжение о выделении на эти цели 1 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится на сайте правительства.

Премьер-министр также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой «быть на связи с руководством Пермского края, чтобы контролировать, как идет строительство». «Работы должны быть завершены уже в следующем году, чтобы больница как можно скорее могла принимать пациентов», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.

В распоряжении о выделении 1 млрд рублей на строительство больницы говорится, что к концу года техническая готовность объекта должна составлять 35%. Новый корпус будет рассчитан на 230 коек. Проект больницы губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентовал премьер-министру во время его визита в регион 9 декабря 2021 года. Тогда Мишустин пообещал выделить финансирование и дал соответствующее поручение правительству РФ. Строительство по адресу ул. Леонова, 84 началось в начале февраля.