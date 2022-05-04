Блогерам расскажут правду о пермском метро

Блогеров пригласили прокатиться по кольцевому маршруту пермской электрички Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермская пригородная компания приглашает блогеров для поездки на пермском наземном метро — кольцевом маршруте городской электрички, который был запущен в конце апреля. У пользователей соцсетей будет возможность пообщаться как с пассажирами, так и с руководством ППК и честно рассказать о своих впечатлениях. Об условиях блогер-тура URA.RU рассказал пресс-секретарь ППК Василий Кучумов.

«Человек 20-25 мы соберем в вагоне, чтобы они сами увидели и рассказали своей аудитории о своих впечатлениях. Это не заказной пресс-тур, если блогерам что-то будет не понятно, они смогут задать свой вопрос, если им что-то не понравится, пусть скажут об этом напрямую и напишут у себя — запретов нет. Мы проедем по кольцу и по возможности по всем диаметрам», — рассказал Кучумов.

На вопросы блогеров ответит генеральный директор Пермской пригородной компании Сергей Канцур, также организаторы пригласят представителя министерства транспорта. Принять участие в туре смогут блогеры с более чем двумя тысячами подписчиков в разрешенных социальных сетях, отметил представитель ППК. Заявки принимаются в группе «Пермская электричка» в соцсети «ВКонтакте».

Кольцевой маршрут городской электрички торжественно запустили 30 апреля. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Махонин и руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников. После в соцсетях и telegram-каналах стали появляться нелестные отзывы о проекте. В частности, их авторов не устраивает отсутствие остановок на правом берегу Камы (их власти обещали построить позже) и малое количество рейсов электрички.

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