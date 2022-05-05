На карте Свердловской области появились огромные буквы Z и V

В пресс-службе администрации Сысертского городского округа уточнили, что поддерживают российских военных на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Под Сысертью (Свердловская область) на публичной кадастровой карте выделили два участка по 400 и 500 квадратных метров в форме букв Z и V. В базе Росреестра они значатся как территории общего пользования. Так мэрия решила поддержать спецоперацию на Украине.

«На кадастровый учет поставлены участки в виде букв Z и V. Так муниципалитет выражает поддержку президенту Российской Федерации, а также вождям и воинам, которые в настоящее время борются с нацизмом на западных рубежах нашего Отечества», — сообщили telegram-каналу «Подъем» в пресс-службе администрации Сысертского городского округа.

Земля останется в общем пользовании, ее не будут никому предоставлять или передавать. Вырубать лес там тоже не собираются, уточнили в мэрии.

URA.RU обратилось к представителю управления Росреестра по Свердловской области. Там сообщили, что в их компетенцию входит учет и регистрация прав на объекты. Без достаточных оснований в ведомстве не могут отказать в учете или регистрации участков. «В отсутствии выявленных оснований Управление Росреестра по Свердловской области осуществило постановку на кадастровый учет на данные земельные участки на основании представленных документов», — уточнил собеседник агентства.

Журналист агентства попытался связаться с главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских. Он не ответил на звонок.

Буквы Z и V считаются символами спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля после совещания Совбеза РФ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что войска РФ должны защитить русскоязычных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет выживали под обстрелами ВСУ. Власти РФ сообщали, что спецоперация является вынужденной мерой, к которой прибегли после многолетних попыток разрешить конфликт.

Фото: публичная кадастровая карта

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам