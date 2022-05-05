Свердловская область вошла в ТОП-5 по спросу на мотоциклы

Свердловская область замыкает рейтинг из пяти регионов по спросу на новые мотоциклы. Итоги первого квартала 2022 года опубликовало аналитическое агентство «Автостат». На первом месте Москва и 25,8% от общего числа купленных в стране мотоциклов (485 штук), далее идет Московская область (200 мотоциклов), а затем Санкт-Петербург (180).
«Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (125 купленных мотоциклов), опережающий Свердловскую область (63 штуки) с большим отрывом. В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 2021 года составил менее 50 единиц», — говорится в сообщении аналитиков.
Всего за первые месяцы 2022 объем рынка новых мотоциклов в России составил 1,9 тысяч экземпляров, это на 46,7% больше, чем год назад. Чаще всего россияне покупают мототехнику марок BMW, Bajaj, Harley-Davidson, Motoland и Regulmoto. Ранее в повестке появилась новость про мотоциклы «Урал». Компания Ural Motorcycles перенесла производство в казахстан, так как из-за западных санкций не хватает комплектующих.
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Свердловская область замыкает рейтинг из пяти регионов по спросу на новые мотоциклы. Итоги первого квартала 2022 года опубликовало аналитическое агентство «Автостат». На первом месте Москва и 25,8% от общего числа купленных в стране мотоциклов (485 штук), далее идет Московская область (200 мотоциклов), а затем Санкт-Петербург (180). «Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (125 купленных мотоциклов), опережающий Свердловскую область (63 штуки) с большим отрывом. В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 2021 года составил менее 50 единиц», — говорится в сообщении аналитиков. Всего за первые месяцы 2022 объем рынка новых мотоциклов в России составил 1,9 тысяч экземпляров, это на 46,7% больше, чем год назад. Чаще всего россияне покупают мототехнику марок BMW, Bajaj, Harley-Davidson, Motoland и Regulmoto. Ранее в повестке появилась новость про мотоциклы «Урал». Компания Ural Motorcycles перенесла производство в казахстан, так как из-за западных санкций не хватает комплектующих.