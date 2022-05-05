Предложений о работе в Свердловской области стало на 13% меньше

06 мая 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Аналитики делятся свежими данными по ситуации на рынке труда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В апреле 2022 года количество вакансий в области сократилось на 13% по сравнению с мартом. Специалисты службы исследований Head Hunter отмечают, что среди всех регионов УрФО Свердловская область показала наиболее сильное сокращение предложений о работе. Результаты исследования прислали в редакцию URA.RU. «Сильнее всего упал спрос на специалистов из профессиональных сфер „Страхование“ (-36%), „Государственная служба, НКО“ (-35%) и „Управление персоналом“ (-32%). В трех профессиональных сферах количество вакансий выросло: так, работодатели стали чаще искать специалистов по добыче сырья (+8%), медиков и фармацевтов (+7), а также сервисных специалистов (+5%)», — говорится в сообщении аналитиков. Также сократился интерес к работникам в сфере страхования, автомобильного бизнеса, банков и инвестиций. В целом спрос на персонал в Свердловской области остается высоким — за месяц было открыто 26 тысяч вакансий. Из них 33% относятся к сфере продаж, 17% — к строительству, 15% — к рабочему персоналу. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин принял превентивные меры, чтобы не допустить роста безработицы в условиях санкций со стороны Запада. Что именно он предложил сделать, читайте здесь. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В апреле 2022 года количество вакансий в области сократилось на 13% по сравнению с мартом. Специалисты службы исследований Head Hunter отмечают, что среди всех регионов УрФО Свердловская область показала наиболее сильное сокращение предложений о работе. Результаты исследования прислали в редакцию URA.RU. «Сильнее всего упал спрос на специалистов из профессиональных сфер „Страхование“ (-36%), „Государственная служба, НКО“ (-35%) и „Управление персоналом“ (-32%). В трех профессиональных сферах количество вакансий выросло: так, работодатели стали чаще искать специалистов по добыче сырья (+8%), медиков и фармацевтов (+7), а также сервисных специалистов (+5%)», — говорится в сообщении аналитиков. Также сократился интерес к работникам в сфере страхования, автомобильного бизнеса, банков и инвестиций. В целом спрос на персонал в Свердловской области остается высоким — за месяц было открыто 26 тысяч вакансий. Из них 33% относятся к сфере продаж, 17% — к строительству, 15% — к рабочему персоналу. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин принял превентивные меры, чтобы не допустить роста безработицы в условиях санкций со стороны Запада. Что именно он предложил сделать, читайте здесь.