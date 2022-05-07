Челябинский губернатор рассказал про деда-фронтовика

Алексей Текслер уже выходил с портретом своего деда на шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер рассказал в своем telegram-канале про своего деда, фронтовика Анатолия Зотова, который посвятил всю свою жизнь Челябинской области. В прошлом году ветеран скончался в возрасте 97 лет.

«Моего деда Анатолия Михайловича Зотова не стало в октябре прошлого года. Ему было 97 лет. Всю свою жизнь и трудовой путь он посвятил стране и родной Челябинской области», — рассказал Алексей Текслер.

По словам главы региона, завтра его дед все равно будет с ним и его семьей: в своих фронтовых рассказах, шутках, простом и мудром отношении к жизни, в любви к своей Родине. И как другие фронтовики, встанет в строй «Бессмертного полка».

«Я благодарен жизни и судьбе, что подарили мне эти годы общения с ним, шанс из первых уст узнать, что такое война. Чем дорога была та Победа и почему ее нужно беречь», — подытожил губернатор.

Алексей Текслер уже выходил на шествие «Бессмертного полка» с портретом своего деда Анатолия Зотова на День Победы в 2019 году. К концу процессии губернатор возложил гвоздики у Вечного огня.