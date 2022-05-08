На площадь 1905 года в Екатеринбурге приехали силовики с собаками

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность во время праздника (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на площадь 1905 года приехали силовики с собаками. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД на официальном сайте.

«Полиция обеспечивает поддержание общественного порядка во время торжественных мероприятий», — сообщили в ведомстве. Сотрудники полиции прилагают все усилия, чтобы годовщина Великой Победы прошла без нарушений.

Помимо полиции охраной общественного порядка занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения на дорогах Екатеринбурга. «Экипажи приближены к местам проведения мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отмечают в ведомстве.

Сотрудники полиции с собаками на площади 1905 года Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Екатеринбурга 9 мая telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга»

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