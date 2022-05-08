08 мая 2022

На площадь 1905 года в Екатеринбурге приехали силовики с собаками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, служебная собака, полиция, кинологическая служба, немецкая овчарка
Сотрудники полиции обеспечивают безопасность во время праздника (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на площадь 1905 года приехали силовики с собаками. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД на официальном сайте.

«Полиция обеспечивает поддержание общественного порядка во время торжественных мероприятий», — сообщили в ведомстве. Сотрудники полиции прилагают все усилия, чтобы годовщина Великой Победы прошла без нарушений.

Помимо полиции охраной общественного порядка занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения на дорогах Екатеринбурга. «Экипажи приближены к местам проведения мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отмечают в ведомстве.

Сотрудники полиции с собаками на площади 1905 года
Сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Екатеринбурга 9 мая

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге на площадь 1905 года приехали силовики с собаками. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД на официальном сайте. «Полиция обеспечивает поддержание общественного порядка во время торжественных мероприятий», — сообщили в ведомстве. Сотрудники полиции прилагают все усилия, чтобы годовщина Великой Победы прошла без нарушений. Помимо полиции охраной общественного порядка занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения на дорогах Екатеринбурга. «Экипажи приближены к местам проведения мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отмечают в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...