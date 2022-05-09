В Нижнем Тагиле в параде было задействовано 19 единиц военной техники (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 77-летней годовщины Победы в Нижнем Тагиле начались в 10 утра на Театральной площади. С Днем Победы тагильчан поздравил глава города Владислав Пинаев. «В этот день мы чувствуем радость и священный трепет. Подвиг наших дедов и прадедов, жертвовавших жизнями, вспоминается с болью в сердце. Они боролись за мирную, счастливую жизнь, за свой дом и будущее детей», — сказал мэр.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравляет тагильчан с 9 Мая Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Отдельно Пинаев отметил вклад Нижнего Тагила в Победу, подчеркнув, что это благодаря трудовым подвигам жителей. В историю Великой Отечественной войны Нижний Тагил навсегда вошел как крупнейший центр производства танков. «Каждый второй танк Т-34, участвовавший в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского танкового завода», — отметил мэр. По сей день нижнетагильский Уралвагонзавод продолжает выпускать несколько моделей танков, среди которых Т-14 «Армата», а также боевые машины пехоты.

Танки, участвовавшие в нижнетагильском параде Победы Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Военный марш открыл парадный расчет военнослужащих Тагильской ракетной дивизии. Они маршировали с флагом РФ и копией Знамени Победы, которое было водружено в мае 1945-го года над Рейхстагом.

Военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, открывшие парад Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Парадный расчет маршировал с флагом РФ и копией Знамени Победы Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Затем прошли пешие колонны сотрудников ППС, ГУФСИН, ФПС, воинов запаса ВДВ и погранвойск. За ними промаршировали курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел», кадеты школ №21, №13 и юные моряки.

Моряки, принявшие участие в параде Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел» Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Воины запаса ВДВ и погранвойск Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Учащие нижнетагильских школ вместе с родителями Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Следом за ним прошли боевые машины — Т-90С, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», БТР-80, гаубицы, противотанковые и дивизионные пушки. Всего было задействовано 450 военнослужащих и 19 единиц военной техники.

Т-34, возглавивший танковую колонну парада Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Танковая колонна Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

На военную технику и машины закрепили баннеры и буквы Z Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

После военных по площади единым потоком прошли более 3,5 тысяч тагильчан. Они приняли участие в акции «Бессмертный полк России».

Нижнетагильский «Бессмертный полк» Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Владислав Пинаев пронес портреты своих дедов Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Парад завершила демонстрация 30-ти тысяч трудящихся горожан. По Театральной площади прошли трудовые коллективы 212-ти предприятий, учебных заведений и общественных объединений города.

Сотрудники Уралвагонзавода на шествии Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Фото с официального сайта администрации Нижнего Тагила

Помимо парада состоялись — легкоатлетическая эстафета, акция «Памяти павших!» и праздничный концерт. Подытожит День Победы в Нижнем Тагиле салют, который запустят над акваторией тагильского пруда в 23:00.