Екатеринбуржцам посоветовали не ходить в парк Маяковского

10 мая 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Парк закроют на антиклещевую обработку Фото: Анна Майорова © URA.RU Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского закроют утром 11 мая для обработки против клещей. Об этом сообщила пресс-служба ЦПКиО на официальном сайте. «11 мая с 7:30 до 12:00 в парке Маяковского будет проводиться обработка от клещей. В это время вход в парк и транзитные маршруты будут закрыты — продумайте пути обхода заранее», — говорится в сообщении на сайте парка. Уточняется, что с 12 часов дня 11 мая парк возобновит работу, но представители парка крайне не рекомендуют ходить по газонам, а также гулять с детьми и выгуливать собак. Кроме того, не будут работать аттракционы и Колесо обозрения. Ранее сообщалось, что парк Маяковского закроется на обработку в майские праздники. Руководство предполагало, что специалисты проведут процедуру 4 мая, если позволит погода. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского закроют утром 11 мая для обработки против клещей. Об этом сообщила пресс-служба ЦПКиО на официальном сайте. «11 мая с 7:30 до 12:00 в парке Маяковского будет проводиться обработка от клещей. В это время вход в парк и транзитные маршруты будут закрыты — продумайте пути обхода заранее», — говорится в сообщении на сайте парка. Уточняется, что с 12 часов дня 11 мая парк возобновит работу, но представители парка крайне не рекомендуют ходить по газонам, а также гулять с детьми и выгуливать собак. Кроме того, не будут работать аттракционы и Колесо обозрения. Ранее сообщалось, что парк Маяковского закроется на обработку в майские праздники. Руководство предполагало, что специалисты проведут процедуру 4 мая, если позволит погода.