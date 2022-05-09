09 мая 2022

Екатеринбуржцам посоветовали не ходить в парк Маяковского

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, цпкио, центральный парк культуры и отдыха, цпкио имени маяковского
Парк закроют на антиклещевую обработку Фото:

Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского закроют утром 11 мая для обработки против клещей. Об этом сообщила пресс-служба ЦПКиО на официальном сайте.

«11 мая с 7:30 до 12:00 в парке Маяковского будет проводиться обработка от клещей. В это время вход в парк и транзитные маршруты будут закрыты — продумайте пути обхода заранее», — говорится в сообщении на сайте парка.

Уточняется, что с 12 часов дня 11 мая парк возобновит работу, но представители парка крайне не рекомендуют ходить по газонам, а также гулять с детьми и выгуливать собак. Кроме того, не будут работать аттракционы и Колесо обозрения.

Ранее сообщалось, что парк Маяковского закроется на обработку в майские праздники. Руководство предполагало, что специалисты проведут процедуру 4 мая, если позволит погода.

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Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского закроют утром 11 мая для обработки против клещей. Об этом сообщила пресс-служба ЦПКиО на официальном сайте. «11 мая с 7:30 до 12:00 в парке Маяковского будет проводиться обработка от клещей. В это время вход в парк и транзитные маршруты будут закрыты — продумайте пути обхода заранее», — говорится в сообщении на сайте парка. Уточняется, что с 12 часов дня 11 мая парк возобновит работу, но представители парка крайне не рекомендуют ходить по газонам, а также гулять с детьми и выгуливать собак. Кроме того, не будут работать аттракционы и Колесо обозрения. Ранее сообщалось, что парк Маяковского закроется на обработку в майские праздники. Руководство предполагало, что специалисты проведут процедуру 4 мая, если позволит погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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