Екатеринбуржцам посоветовали не ходить в парк Маяковского

Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского закроют утром 11 мая для обработки против клещей. Об этом сообщила пресс-служба ЦПКиО на официальном сайте.
«11 мая с 7:30 до 12:00 в парке Маяковского будет проводиться обработка от клещей. В это время вход в парк и транзитные маршруты будут закрыты — продумайте пути обхода заранее», — говорится в сообщении на сайте парка.
Уточняется, что с 12 часов дня 11 мая парк возобновит работу, но представители парка крайне не рекомендуют ходить по газонам, а также гулять с детьми и выгуливать собак. Кроме того, не будут работать аттракционы и Колесо обозрения.
Ранее сообщалось, что парк Маяковского закроется на обработку в майские праздники. Руководство предполагало, что специалисты проведут процедуру 4 мая, если позволит погода.
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