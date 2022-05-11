Силовики Перми ищут мужчину, который приставал к ребенку

В полиции Перми заинтересовались личностью незнакомца, пристававшего к девочке Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские полицейские заинтересовались личностью мужчины, который приставал на остановке к ребенку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«В ходе мониторинга выявлена информация о случившемся. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Личность неизвестного мужчины устанавливается», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация о том, что на автобусной остановке Окулова в сторону Камской Долины мужчина приставал к девочке. Об этом сообщили очевидцы в группе «Грозный пермяк | Пермь» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, агрессивный незнакомец хватал девочку за руки и телефон, не давая позвонить. Ребенку удалось дозвониться до мамы лишь после того, как мужчина сел в автобус и уехал. Девочку в итоге забрали родители.