Силовики Перми ищут мужчину, который приставал к ребенку

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
В полиции Перми заинтересовались личностью незнакомца, пристававшего к девочке Фото:

Пермские полицейские заинтересовались личностью мужчины, который приставал на остановке к ребенку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«В ходе мониторинга выявлена информация о случившемся. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Личность неизвестного мужчины устанавливается», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация о том, что на автобусной остановке Окулова в сторону Камской Долины мужчина приставал к девочке. Об этом сообщили очевидцы в группе «Грозный пермяк | Пермь» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, агрессивный незнакомец хватал девочку за руки и телефон, не давая позвонить. Ребенку удалось дозвониться до мамы лишь после того, как мужчина сел в автобус и уехал. Девочку в итоге забрали родители.

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Пермские полицейские заинтересовались личностью мужчины, который приставал на остановке к ребенку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. «В ходе мониторинга выявлена информация о случившемся. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Личность неизвестного мужчины устанавливается», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее появилась информация о том, что на автобусной остановке Окулова в сторону Камской Долины мужчина приставал к девочке. Об этом сообщили очевидцы в группе «Грозный пермяк | Пермь» в социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, агрессивный незнакомец хватал девочку за руки и телефон, не давая позвонить. Ребенку удалось дозвониться до мамы лишь после того, как мужчина сел в автобус и уехал. Девочку в итоге забрали родители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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