На матче «Урал» — «Рубин» подняли плакат против Fan ID. Фото

15 мая 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Болельщики выступили против скандальной системы идентификации зрителей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Во время футбольного матча между командами «Урал» и «Рубин» на «Екатеринбург Арене» один из фанатов поднял плакат с надписью «5 лет/без Fan ID», имея в виду скандальную систему идентификации болельщиков, которая начнет работать в тестовом режиме летом. Но вскоре его попросили убрать плакат, сообщил URA.RU читатель, присутствовавший на матче. «На плакате был флаг „Урала“, а также надписи по бокам. На одной стороне было написать „5 лет“, а на другой „Без Fan ID“. К фанатам, которые стояли возле композиции, подошли стюарды и попросили убрать плакат», — рассказывает собеседник. Крупнейшие фанатские объединения выступили против идентификаторов, так как считают, что они ограничивают свободу. Один из болельщиков ФК «Урал» в беседе с URA.RU рассказал, что уральские фанаты в большинстве своем тоже не одобряют систему Fan ID. «На региональных стадионах чаще всего и так безопасно — нет ни матов, ни фаеров, ни пьяных людей. При этом планируется потратить 700 млн рублей на то, чтобы ввести еще больше ограничений. Зачем? Футбол — это про эмоции, он как наркотик. Понятное дело, что те, кто любит эти эмоции, не откажется от походов на матчи даже по системе Fan ID. Какие действия будем предпринимать и будем ли вообще, пока непонятно. Надо смотреть в динамике, как это все будет развиваться», — рассказал один из фанатов на условиях анонимности. Fan ID — паспорт болельщиков. Он будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и станет гарантом безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. На «Екатеринбург Арене» система заработает в тестовом режиме уже в этом году, здесь есть все необходимое оборудование. Читатель предполагает, что пять лет — это время, на протяжении которого автор плаката ходит на матчи Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Во время футбольного матча между командами «Урал» и «Рубин» на «Екатеринбург Арене» один из фанатов поднял плакат с надписью «5 лет/без Fan ID», имея в виду скандальную систему идентификации болельщиков, которая начнет работать в тестовом режиме летом. Но вскоре его попросили убрать плакат, сообщил URA.RU читатель, присутствовавший на матче. «На плакате был флаг „Урала“, а также надписи по бокам. На одной стороне было написать „5 лет“, а на другой „Без Fan ID“. К фанатам, которые стояли возле композиции, подошли стюарды и попросили убрать плакат», — рассказывает собеседник. Крупнейшие фанатские объединения выступили против идентификаторов, так как считают, что они ограничивают свободу. Один из болельщиков ФК «Урал» в беседе с URA.RU рассказал, что уральские фанаты в большинстве своем тоже не одобряют систему Fan ID. «На региональных стадионах чаще всего и так безопасно — нет ни матов, ни фаеров, ни пьяных людей. При этом планируется потратить 700 млн рублей на то, чтобы ввести еще больше ограничений. Зачем? Футбол — это про эмоции, он как наркотик. Понятное дело, что те, кто любит эти эмоции, не откажется от походов на матчи даже по системе Fan ID. Какие действия будем предпринимать и будем ли вообще, пока непонятно. Надо смотреть в динамике, как это все будет развиваться», — рассказал один из фанатов на условиях анонимности. Fan ID — паспорт болельщиков. Он будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и станет гарантом безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. На «Екатеринбург Арене» система заработает в тестовом режиме уже в этом году, здесь есть все необходимое оборудование.