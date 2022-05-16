Сухие пайки ГУФСИН по Пермскому краю поставит ИК-3 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исправительная колония №3, расположенная в Краснодарском крае, обеспечит осужденных и лиц, подозреваемых в совершении преступлений в Пермском крае, сухими пайками. Проект госконтракта размещен в СБИС. Его подписали замначальника ГУ ФСИН по Прикамью Владимир Злобин и ФКУ ИК-3 УФСИН по Краснодарскому краю в лице врио начальника колонии Ильдара Сайфутдинова. Указано, что в состав сухпайков, помимо прочего, входят мясные консервы, кофе, сгущенка и печенье.

«Поставщик [ИК-3 УФСИН РФ по Краснодарскому краю] обязуется передать „Рацион питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений“ (РП-1,) „Рацион питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений“ (РП-2) заказчику [ГУ ФСИН РФ по Пермскому краю] в обусловленный настоящим контрактом срок», — сказано в контракте, стоимость которого стороны оценили в 17 540 000 рублей. Всего ИК-3 обязана поставить в Пермский в срок по 26 декабря текущего года 58 тысяч комплектов питания.

Ранее URA.RU рассказывало о рационе осужденных одной из самых страшных колоний в России, исправительной колонии особого режима №2, более известной, как «Белый лебедь». Приговоренных к пожизненному сроку лишения свободы кормят борщами, харчо и рассольниками. А перед Новым годом в магазины пермских колоний для осужденных завезли бекон, мидии и свежие ананасы и другие продукты.

В рационы питания входят галеты, кофе, сгущенное молоко, паштет и другие продукты Фото: скрин страницы контракта, СБИС