Осужденных самой страшной пермской колонии накормят лучшие повара

15 декабря 2021 в 12:22 Размер текста - 17 +

Среди обитателей колонии строгого режима определили лучшего повара Пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю В колонии строгого режима №1 Пермского края среди осужденных на конкурсе выявили лучших повара и пекаря-кондитера. Ранее ИК-1 получила госконтракт на поставку горячих блюд для пожизненно осужденных, отбывающих наказание в колонии «Белый лебедь». «В исправительной колонии №1 состоялся конкурс профессионального мастерства среди осужденных „Лучший по профессии“. Участники состязались в двух номинациях: „Лучший повар“ и „Лучший пекарь-кондитер“», — говорится на сайте ГУФСИН по Пермскому краю. Участники состязаний готовили жареную рыбу и пекли бисквитные рулеты. URA.RU рассказывало, что начальник колонии Роман Кошелев заключил с коллегой из соседней ИК-2, известной как «Белый лебедь», Виктором Хомко контракт на поставку питания для осужденных. Согласно договору, пожизненно осужденных будут кормить супом с фрикадельками, борщом, супом-лапшой, харчо, рассольником и другими блюдами. В контракте прописано, что ежедневное меню не должно повторяться более двух раз в неделю. В «Белом лебеде» содержатся особо опасные преступники: участники банд, террористы, серийные убийцы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В колонии строгого режима №1 Пермского края среди осужденных на конкурсе выявили лучших повара и пекаря-кондитера. Ранее ИК-1 получила госконтракт на поставку горячих блюд для пожизненно осужденных, отбывающих наказание в колонии «Белый лебедь». «В исправительной колонии №1 состоялся конкурс профессионального мастерства среди осужденных „Лучший по профессии“. Участники состязались в двух номинациях: „Лучший повар“ и „Лучший пекарь-кондитер“», — говорится на сайте ГУФСИН по Пермскому краю. Участники состязаний готовили жареную рыбу и пекли бисквитные рулеты. URA.RU рассказывало, что начальник колонии Роман Кошелев заключил с коллегой из соседней ИК-2, известной как «Белый лебедь», Виктором Хомко контракт на поставку питания для осужденных. Согласно договору, пожизненно осужденных будут кормить супом с фрикадельками, борщом, супом-лапшой, харчо, рассольником и другими блюдами. В контракте прописано, что ежедневное меню не должно повторяться более двух раз в неделю. В «Белом лебеде» содержатся особо опасные преступники: участники банд, террористы, серийные убийцы.