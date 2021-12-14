Осужденных самой страшной пермской колонии накормят лучшие повара

Среди обитателей колонии строгого режима определили лучшего повараПресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю
В колонии строгого режима №1 Пермского края среди осужденных на конкурсе выявили лучших повара и пекаря-кондитера. Ранее ИК-1 получила госконтракт на поставку горячих блюд для пожизненно осужденных, отбывающих наказание в колонии «Белый лебедь».
«В исправительной колонии №1 состоялся конкурс профессионального мастерства среди осужденных „Лучший по профессии“. Участники состязались в двух номинациях: „Лучший повар“ и „Лучший пекарь-кондитер“», — говорится на сайте ГУФСИН по Пермскому краю. Участники состязаний готовили жареную рыбу и пекли бисквитные рулеты.
URA.RU рассказывало, что начальник колонии Роман Кошелев заключил с коллегой из соседней ИК-2, известной как «Белый лебедь», Виктором Хомко контракт на поставку питания для осужденных. Согласно договору, пожизненно осужденных будут кормить супом с фрикадельками, борщом, супом-лапшой, харчо, рассольником и другими блюдами. В контракте прописано, что ежедневное меню не должно повторяться более двух раз в неделю. В «Белом лебеде» содержатся особо опасные преступники: участники банд, террористы, серийные убийцы.
В колонии строгого режима №1 Пермского края среди осужденных на конкурсе выявили лучших повара и пекаря-кондитера. Ранее ИК-1 получила госконтракт на поставку горячих блюд для пожизненно осужденных, отбывающих наказание в колонии «Белый лебедь». «В исправительной колонии №1 состоялся конкурс профессионального мастерства среди осужденных „Лучший по профессии“. Участники состязались в двух номинациях: „Лучший повар“ и „Лучший пекарь-кондитер“», — говорится на сайте ГУФСИН по Пермскому краю. Участники состязаний готовили жареную рыбу и пекли бисквитные рулеты. URA.RU рассказывало, что начальник колонии Роман Кошелев заключил с коллегой из соседней ИК-2, известной как «Белый лебедь», Виктором Хомко контракт на поставку питания для осужденных. Согласно договору, пожизненно осужденных будут кормить супом с фрикадельками, борщом, супом-лапшой, харчо, рассольником и другими блюдами. В контракте прописано, что ежедневное меню не должно повторяться более двух раз в неделю. В «Белом лебеде» содержатся особо опасные преступники: участники банд, террористы, серийные убийцы.