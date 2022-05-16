Челябинцы в апреле стали чаще брать потребительские кредиты

В апреле в Челябинской области выдано 16,5 тысяч потребкредитов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в апреле резко выросло число выданных потребительских кредитов. За месяц было оформлено 16,5 тысяч кредитов, что на 40,6% больше мартовского показателя, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с карантинными апрелем-маем 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций. При этом достаточно существенный рост выдачи потребкредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом „низкой базы“», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По России выдача кредитов за апрель выросла на 30,9%. Больше всего кредитов выдано в Москве (29,7 тыс.), Подмосковье (25,1 тыс.), Башкортостане (24,8 тыс.).

Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты снизился до 25-28% против 35% в феврале. То есть, кредиты выдают только гражданам с высоким уровнем персонального кредитного рейтинга.