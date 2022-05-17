В Верхней Пышме водитель автобуса устроил ДТП. «Дети плакали, женщины кричали». Фото

18 мая 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса проехал на красный свет и врезался в грузовик (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме водитель городского автобуса устроил ДТП, врезавшись в грузовой автомобиль. Авария произошла 17 мая на пересечении улиц Петрова — Победы, сообщил корреспонденту URA.RU пассажир автобуса. «Я сидел в конце автобуса, общался с другом. Вдруг автобус резко повернул направо, задел грузовик, отлетел в сторону и ударился об искусственную бетонную возвышенность», — рассказал очевидец. От удара в салон попали крупные стеклянные осколки, которые упали на детей, женщин и других пассажиров. «Стеклянной пыли было много. Вся одежда была в ней», — добавил очевидец. Пассажиры не поняли по какой причине автобус вылетел с дороги. «Одна женщина спрашивала у своего ребенка, в порядке ли он. А тот был в шоковом состоянии, он не понимал происходящего», — пояснил пассажир. Другой пассажир рассказал, что удары автобуса о бордюр были очень сильными, особенно — последний. «Дети плакали, женщины кричали, кто-то на полу валялся», — сообщил пострадавший. По словам очевидца, никто из пассажиров не жаловался на сильные ушибы. Автобус эвакуировали с места происшествия около 22:50. Потерпевший считает виновником ДТП — водителя автобуса №1. «Мне кажется, мы пролетели на красный свет. Водитель хотел успеть проехать, но врезался в грузовик», — добавил пассажир. Автобус ударился о бетонную возвышенность Фото: очевидец с места события ДТП произошло перед остановкой «12 километр» Фото: очевидец с места события Бордюр, в который вылетел автобус Фото: очевидец с места события

В Верхней Пышме водитель городского автобуса устроил ДТП, врезавшись в грузовой автомобиль. Авария произошла 17 мая на пересечении улиц Петрова — Победы, сообщил корреспонденту URA.RU пассажир автобуса. «Я сидел в конце автобуса, общался с другом. Вдруг автобус резко повернул направо, задел грузовик, отлетел в сторону и ударился об искусственную бетонную возвышенность», — рассказал очевидец. От удара в салон попали крупные стеклянные осколки, которые упали на детей, женщин и других пассажиров. «Стеклянной пыли было много. Вся одежда была в ней», — добавил очевидец. Пассажиры не поняли по какой причине автобус вылетел с дороги. «Одна женщина спрашивала у своего ребенка, в порядке ли он. А тот был в шоковом состоянии, он не понимал происходящего», — пояснил пассажир. Другой пассажир рассказал, что удары автобуса о бордюр были очень сильными, особенно — последний. «Дети плакали, женщины кричали, кто-то на полу валялся», — сообщил пострадавший. По словам очевидца, никто из пассажиров не жаловался на сильные ушибы. Автобус эвакуировали с места происшествия около 22:50. Потерпевший считает виновником ДТП — водителя автобуса №1. «Мне кажется, мы пролетели на красный свет. Водитель хотел успеть проехать, но врезался в грузовик», — добавил пассажир.