Пермякам разрешат бесплатно провозить велосипеды в электричках

18 мая 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Провоз велосипедов в электричках для пермяков будет бесплатным в течение всего лета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 20 мая по 30 сентября в пермских электричках можно будет бесплатно провозить велосипеды и самокаты. Для этого нужно приобрести билет через мобильное приложение, сообщили в «Пермской пригородной компании». «По опыту прошлых лет мы понимаем, что это хорошее подспорье нашим пассажирам, экономия средств от тысячи рублей за сезон каждого из велосипедистов. К тому же мы расширяем горизонт внутреннего туризма», — рассказали в пресс-службе АО «ППК». В компании добавили, что с каждым годом количество пассажиров электропоездов с велосипедами и самокатами увеличивается. В прошлом году услугой бесплатного провоза воспользовались более 1500 человек. Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайона Гайва смогут попасть в центр Перми на электричке, избежав пробок, возникших из-за ограничения движения на плотине Камской ГЭС. С 17 мая «Ласточки», двигающиеся по кольцевому маршруту, останавливаются на новой станции «Кабельная».

С 20 мая по 30 сентября в пермских электричках можно будет бесплатно провозить велосипеды и самокаты. Для этого нужно приобрести билет через мобильное приложение, сообщили в «Пермской пригородной компании». «По опыту прошлых лет мы понимаем, что это хорошее подспорье нашим пассажирам, экономия средств от тысячи рублей за сезон каждого из велосипедистов. К тому же мы расширяем горизонт внутреннего туризма», — рассказали в пресс-службе АО «ППК». В компании добавили, что с каждым годом количество пассажиров электропоездов с велосипедами и самокатами увеличивается. В прошлом году услугой бесплатного провоза воспользовались более 1500 человек. Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайона Гайва смогут попасть в центр Перми на электричке, избежав пробок, возникших из-за ограничения движения на плотине Камской ГЭС. С 17 мая «Ласточки», двигающиеся по кольцевому маршруту, останавливаются на новой станции «Кабельная».