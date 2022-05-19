Население Пермского края беднее остальных россиян

В среднем пермяки в месяц получают около 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уровень бедности в Пермском крае выше среднероссийского. Около 13% жителей региона, то есть более 326 тысяч человек, в месяц получают меньше 11 406 рублей, следует из данных Пермьстата.

«Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по регионам Приволжского федерального округа в 2021 году. Пермский край — 12,8%», — указано в материалах на сайте Пермьстата. В среднем по РФ это показатель составил 11%.

Среднедушевой денежный доход населения Прикамья в 2021 году составил 32 745,5 рубля в месяц. Больше 60 тысяч получали лишь 11,31% пермяков, от 45 до 60 тысяч — 9,78%. Основная группа жителей края — 45% — зарабатывала от 19 до 45 тысяч рублей. На долю 10% наиболее обеспеченного населения в 2021 году приходилось 28,37% всего объема денежных доходов, отмечают в Пермьстате.