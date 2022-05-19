Свердловских противников Сталина сравнили с украинцами

20 мая 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Барельеф Сталина установлен на Доме офицеров в конце 2021 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов посчитал, что демонтаж барельефа Сталина со здания учреждения сравним с действиями украинцев, разрушающих памятники СССР. Соответствующее заявление он сделал во время заседания в Кировском районном суде. «Если мы начнем демонтировать барельефы, памятные доски историческим личностям с неоднозначной оценкой, мы быстро догоним страны Балтики, Украину, где сносят памятники СССР», — сказал Конов. Он подчеркнул, что снос памятников с изображением Сталина недопустим. Защитники Дома офицеров подчеркнули, что целесообразность нахождения барельефа Сталина на учреждении установят специалисты. Они подготовят соответствующие документы. Барельеф Сталина в Екатеринбурге был размещен на Окружной дом офицеров в конце 2021 года и вызвал волну протестов среди горожан. Однако в Центральном военном округе сообщали, что это сделано для возвращения исторического облика здания. Из-за действий украинских националистов, усиливших обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это является крайним шагом, предпринятым после попыток решить проблему другим путем.

Глава Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов посчитал, что демонтаж барельефа Сталина со здания учреждения сравним с действиями украинцев, разрушающих памятники СССР. Соответствующее заявление он сделал во время заседания в Кировском районном суде. «Если мы начнем демонтировать барельефы, памятные доски историческим личностям с неоднозначной оценкой, мы быстро догоним страны Балтики, Украину, где сносят памятники СССР», — сказал Конов. Он подчеркнул, что снос памятников с изображением Сталина недопустим. Защитники Дома офицеров подчеркнули, что целесообразность нахождения барельефа Сталина на учреждении установят специалисты. Они подготовят соответствующие документы. Барельеф Сталина в Екатеринбурге был размещен на Окружной дом офицеров в конце 2021 года и вызвал волну протестов среди горожан. Однако в Центральном военном округе сообщали, что это сделано для возвращения исторического облика здания. Из-за действий украинских националистов, усиливших обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это является крайним шагом, предпринятым после попыток решить проблему другим путем.