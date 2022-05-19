Глава Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов посчитал, что демонтаж барельефа Сталина со здания учреждения сравним с действиями украинцев, разрушающих памятники СССР. Соответствующее заявление он сделал во время заседания в Кировском районном суде.
«Если мы начнем демонтировать барельефы, памятные доски историческим личностям с неоднозначной оценкой, мы быстро догоним страны Балтики, Украину, где сносят памятники СССР», — сказал Конов. Он подчеркнул, что снос памятников с изображением Сталина недопустим.
Защитники Дома офицеров подчеркнули, что целесообразность нахождения барельефа Сталина на учреждении установят специалисты. Они подготовят соответствующие документы.
Барельеф Сталина в Екатеринбурге был размещен на Окружной дом офицеров в конце 2021 года и вызвал волну протестов среди горожан. Однако в Центральном военном округе сообщали, что это сделано для возвращения исторического облика здания.
Из-за действий украинских националистов, усиливших обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это является крайним шагом, предпринятым после попыток решить проблему другим путем.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Глава Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов посчитал, что демонтаж барельефа Сталина со здания учреждения сравним с действиями украинцев, разрушающих памятники СССР. Соответствующее заявление он сделал во время заседания в Кировском районном суде. «Если мы начнем демонтировать барельефы, памятные доски историческим личностям с неоднозначной оценкой, мы быстро догоним страны Балтики, Украину, где сносят памятники СССР», — сказал Конов. Он подчеркнул, что снос памятников с изображением Сталина недопустим. Защитники Дома офицеров подчеркнули, что целесообразность нахождения барельефа Сталина на учреждении установят специалисты. Они подготовят соответствующие документы. Барельеф Сталина в Екатеринбурге был размещен на Окружной дом офицеров в конце 2021 года и вызвал волну протестов среди горожан. Однако в Центральном военном округе сообщали, что это сделано для возвращения исторического облика здания. Из-за действий украинских националистов, усиливших обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это является крайним шагом, предпринятым после попыток решить проблему другим путем.