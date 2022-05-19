19 мая 2022

Свердловских противников Сталина сравнили с украинцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург, сталин, барельеф
Барельеф Сталина установлен на Доме офицеров в конце 2021 года Фото:

Глава Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов посчитал, что демонтаж барельефа Сталина со здания учреждения сравним с действиями украинцев, разрушающих памятники СССР. Соответствующее заявление он сделал во время заседания в Кировском районном суде.

«Если мы начнем демонтировать барельефы, памятные доски историческим личностям с неоднозначной оценкой, мы быстро догоним страны Балтики, Украину, где сносят памятники СССР», — сказал Конов. Он подчеркнул, что снос памятников с изображением Сталина недопустим.

Защитники Дома офицеров подчеркнули, что целесообразность нахождения барельефа Сталина на учреждении установят специалисты. Они подготовят соответствующие документы.

Барельеф Сталина в Екатеринбурге был размещен на Окружной дом офицеров в конце 2021 года и вызвал волну протестов среди горожан. Однако в Центральном военном округе сообщали, что это сделано для возвращения исторического облика здания.

Из-за действий украинских националистов, усиливших обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это является крайним шагом, предпринятым после попыток решить проблему другим путем.

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Глава Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов посчитал, что демонтаж барельефа Сталина со здания учреждения сравним с действиями украинцев, разрушающих памятники СССР. Соответствующее заявление он сделал во время заседания в Кировском районном суде. «Если мы начнем демонтировать барельефы, памятные доски историческим личностям с неоднозначной оценкой, мы быстро догоним страны Балтики, Украину, где сносят памятники СССР», — сказал Конов. Он подчеркнул, что снос памятников с изображением Сталина недопустим. Защитники Дома офицеров подчеркнули, что целесообразность нахождения барельефа Сталина на учреждении установят специалисты. Они подготовят соответствующие документы. Барельеф Сталина в Екатеринбурге был размещен на Окружной дом офицеров в конце 2021 года и вызвал волну протестов среди горожан. Однако в Центральном военном округе сообщали, что это сделано для возвращения исторического облика здания. Из-за действий украинских националистов, усиливших обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это является крайним шагом, предпринятым после попыток решить проблему другим путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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