Узница ГУЛАГа одобрила возврат барельефа Сталина в Екатеринбурге

Установка барельефа Сталина в Екатеринбурге вызвала много споров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бывшая узница ГУЛАГа Ольга Широкая, прошедшая через сталинские лагеря, высказалась за возвращение барельефа Иосифа Сталина на Окружной Дом Офицеров (ОДО) в Екатеринбурге. Сталин был великим стратегом, и историю забывать нельзя, пояснила женщина в разговоре с URA.RU.

«Из песни слова не выкинешь. Человек много лет руководил государством, это факт. Я всю войну прожила в Москве, и хотя была в тот момент изгоем, я не могу отнять у Сталина деяния, которые он совершал. Он был великий стратег — это факт непреложный», — сказала Ольга Широкая.

Бывшая узница ГУЛАГа добавила, что и восхвалять особенно Сталина она бы не стала, потому что «много грехов на нем». «Тем не менее он был, и его выкинуть из истории нашего государства невозможно. Нельзя забывать историю, даже страшные ее времена», — считает жертва репрессий.

Ольга Широкая является так называемой дочерью «врага народа» и знает о сталинских лагерях не понаслышке. Ее отец — замначальника штаба Академии имени Фрунзе Иван Широкий — в 1938 году был арестован и расстрелян. В 1950-м была арестована и его дочь и отправлена в мордовские лагеря. Там Ольга Широкая провела шесть лет.

Ранее в Екатеринбурге на стене Дома офицеров установили барельеф Сталина. Представители Центрального военного округа пояснили, что это сделано ради возвращения исторического облика фасаду здания. Группа горожан вышла с пикетом против барельефа. Протестующие на своих плакатах назвали Сталина «убийцей, садистом и символом массовых репрессий».

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