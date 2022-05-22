Армения и Азербайджан готовы определить границу между странами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского союза Шарль Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились начать работу по определению и направлению армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
«В результате обсуждений достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности [армяно — азербайджанской] границы», — говорится в сообщении.
В марте ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. Из-за этого в НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. После переговоров Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского союза Шарль Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились начать работу по определению и направлению армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. «В результате обсуждений достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности [армяно — азербайджанской] границы», — говорится в сообщении. В марте ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. Из-за этого в НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. После переговоров Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций.