Пермский хулиган пытался шнурком задушить ребенка из Испании

Пермяк пытался задушить ребенка шнурком Фото: houstondwi_photos/Flickr

В Перми предстанет перед судом мужчина, который пытался задушить ребенка из Испании обувным шнурком. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда.

Следствие установило, что в августе 2021 года мужчина употреблял алкоголь в компании своего друга. Позже проходя мимо кафе, он услышал разговор компании, в которой находился ребенок. Пермяк снял шнурок с кроссовка, соорудил из него петлю-удавку и пытался убить мальчика. «Мама мальчика мгновенно отреагировала на происходящее и подставила под удавку свою руку», — говорится на сайте суда.

Очевидцы произошедшего смогли обезвредить и задержать нападавшего. Пострадавшим мальчиком оказался житель Испании, приехавший в Пермь к родственникам. Дело 20-летнего хулигана передано в суд, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о том, как после ссоры мужчина избил и задушил свою подругу. Тело убитой женщины обнаружили соседи по подъезду.