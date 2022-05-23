Фирма из Тольятти пыталась оставить аукционы на ремонт дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрии Челябинска разрешили строить дороги на 4,4 млрд рублей после жалобы компании из Тольятти. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС, доводы ООО «МД-Консалтинг» признаны необоснованными.

«С жалобами в антимонопольную службу обратилось ООО „МД-Консалтинг“ из Тольятти. Заказчиком пяти закупок является Комитет дорожного хозяйства Челябинска. Изложенные компанией доводы в жалобах признаны необоснованными и заказчик может продолжить проведение конкурентных процедур», — заявили URA.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Общая начальная сумма контрактов, которые пыталась оспорить ООО «МД-Консалтинг», составляет более 4 млрд 409 млн рублей. Комитет проводит конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах в следующих районах города: