Мэрии Челябинска разрешили строить дороги на 4,4 млрд рублей после жалобы компании из Тольятти. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС, доводы ООО «МД-Консалтинг» признаны необоснованными.
«С жалобами в антимонопольную службу обратилось ООО „МД-Консалтинг“ из Тольятти. Заказчиком пяти закупок является Комитет дорожного хозяйства Челябинска. Изложенные компанией доводы в жалобах признаны необоснованными и заказчик может продолжить проведение конкурентных процедур», — заявили URA.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Общая начальная сумма контрактов, которые пыталась оспорить ООО «МД-Консалтинг», составляет более 4 млрд 409 млн рублей. Комитет проводит конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах в следующих районах города:
Ленинском (начальная цена контракта — 911 млн рублей);
Курчатовском (939 млн рублей);
Тракторозаводском (924 млн рублей);
Металлургическом (759 млн рублей);
Калининском (876 млн рублей).
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Мэрии Челябинска разрешили строить дороги на 4,4 млрд рублей после жалобы компании из Тольятти. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС, доводы ООО «МД-Консалтинг» признаны необоснованными. «С жалобами в антимонопольную службу обратилось ООО „МД-Консалтинг“ из Тольятти. Заказчиком пяти закупок является Комитет дорожного хозяйства Челябинска. Изложенные компанией доводы в жалобах признаны необоснованными и заказчик может продолжить проведение конкурентных процедур», — заявили URA.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства. Общая начальная сумма контрактов, которые пыталась оспорить ООО «МД-Консалтинг», составляет более 4 млрд 409 млн рублей. Комитет проводит конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах в следующих районах города: