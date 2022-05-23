23 мая 2022

Мэрии Челябинска разрешили строить дороги на 4,4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма из Тольятти пыталась оставить аукционы на ремонт дорог Фото:

Мэрии Челябинска разрешили строить дороги на 4,4 млрд рублей после жалобы компании из Тольятти. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС, доводы ООО «МД-Консалтинг» признаны необоснованными.

«С жалобами в антимонопольную службу обратилось ООО „МД-Консалтинг“ из Тольятти. Заказчиком пяти закупок является Комитет дорожного хозяйства Челябинска. Изложенные компанией доводы в жалобах признаны необоснованными и заказчик может продолжить проведение конкурентных процедур», — заявили URA.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Общая начальная сумма контрактов, которые пыталась оспорить ООО «МД-Консалтинг», составляет более 4 млрд 409 млн рублей. Комитет проводит конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах в следующих районах города:

  • Ленинском (начальная цена контракта — 911 млн рублей);
  • Курчатовском (939 млн рублей);
  • Тракторозаводском (924 млн рублей);
  • Металлургическом (759 млн рублей);
  • Калининском (876 млн рублей).

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Мэрии Челябинска разрешили строить дороги на 4,4 млрд рублей после жалобы компании из Тольятти. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС, доводы ООО «МД-Консалтинг» признаны необоснованными. «С жалобами в антимонопольную службу обратилось ООО „МД-Консалтинг“ из Тольятти. Заказчиком пяти закупок является Комитет дорожного хозяйства Челябинска. Изложенные компанией доводы в жалобах признаны необоснованными и заказчик может продолжить проведение конкурентных процедур», — заявили URA.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства. Общая начальная сумма контрактов, которые пыталась оспорить ООО «МД-Консалтинг», составляет более 4 млрд 409 млн рублей. Комитет проводит конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах в следующих районах города:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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