24 мая 2022

В Екатеринбурге освободили онколога, подозреваемого в педофилии

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Собачева выпустили из СИЗО и ограничили его свободу запретами на некоторые действия Фото:

Заведующего отделением Свердловского областного диспансера Ивана Собачева, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

«Иван Собачев был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему изменена мера пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе.

Собачева с его компанией задержали в ночь на 28 марта в квартире, где также нашли наркотики и алкогольные напитки. Вместе с Собачевым в изнасиловании несовершеннолетней подозревается командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамиль Гилязов.

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Заведующего отделением Свердловского областного диспансера Ивана Собачева, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга. «Иван Собачев был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему изменена мера пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Собачева с его компанией задержали в ночь на 28 марта в квартире, где также нашли наркотики и алкогольные напитки. Вместе с Собачевым в изнасиловании несовершеннолетней подозревается командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамиль Гилязов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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