В Екатеринбурге освободили онколога, подозреваемого в педофилии

25 мая 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Собачева выпустили из СИЗО и ограничили его свободу запретами на некоторые действия Фото: Анна Майорова © URA.RU Заведующего отделением Свердловского областного диспансера Ивана Собачева, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга. «Иван Собачев был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему изменена мера пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Собачева с его компанией задержали в ночь на 28 марта в квартире, где также нашли наркотики и алкогольные напитки. Вместе с Собачевым в изнасиловании несовершеннолетней подозревается командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамиль Гилязов.

Заведующего отделением Свердловского областного диспансера Ивана Собачева, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга. «Иван Собачев был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему изменена мера пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Собачева с его компанией задержали в ночь на 28 марта в квартире, где также нашли наркотики и алкогольные напитки. Вместе с Собачевым в изнасиловании несовершеннолетней подозревается командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамиль Гилязов.