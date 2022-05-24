В Екатеринбурге освободили онколога, подозреваемого в педофилии

Собачева выпустили из СИЗО и ограничили его свободу запретами на некоторые действия
Заведующего отделением Свердловского областного диспансера Ивана Собачева, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.
«Иван Собачев был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему изменена мера пресечения на запрет определенных действий», — сообщили в пресс-службе.
Собачева с его компанией задержали в ночь на 28 марта в квартире, где также нашли наркотики и алкогольные напитки. Вместе с Собачевым в изнасиловании несовершеннолетней подозревается командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамиль Гилязов.
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