Свердловский омбудсмен назвала число беженцев с Украины

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Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет, уполномоченный по правам человека свердловской области
Татьяна Мерзлякова рассказала о том, сколько беженцев с Украины в Свердловской области Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В Свердловскую область прибыло более 600 беженцев с Украины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Более 500 беженцев прибыли в Свердловскую область. Эвакуированные из ЛНР, ДНР и с территории Украины. 126 проживают в пункте временного размещения. Цифра меняется», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что свердловские предприятия готовы предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. Предприятия ждут инженеров, врачей, учителей, квалифицированных рабочих, продавцов и других профессионалов.

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В Свердловскую область прибыло более 600 беженцев с Украины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Более 500 беженцев прибыли в Свердловскую область. Эвакуированные из ЛНР, ДНР и с территории Украины. 126 проживают в пункте временного размещения. Цифра меняется», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало, что свердловские предприятия готовы предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. Предприятия ждут инженеров, врачей, учителей, квалифицированных рабочих, продавцов и других профессионалов.
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