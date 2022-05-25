Свердловский омбудсмен назвала число беженцев с Украины

Татьяна Мерзлякова рассказала о том, сколько беженцев с Украины в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Свердловскую область прибыло более 600 беженцев с Украины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Более 500 беженцев прибыли в Свердловскую область. Эвакуированные из ЛНР, ДНР и с территории Украины. 126 проживают в пункте временного размещения. Цифра меняется», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что свердловские предприятия готовы предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. Предприятия ждут инженеров, врачей, учителей, квалифицированных рабочих, продавцов и других профессионалов.