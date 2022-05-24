В скандальном пермском селе погасили главный конфликт

Местные депутаты почти единогласно поддержали главный документ округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Большесосновского муниципального округа спустя восемь месяцев приняли устав территории. На заседании думы 25 мая решение поддержали 14 из 15 земцев. Об этом URA.RU сообщил местный депутат Андрей Бурдин. Положения устава территории были предметом конфликта между группой депутатов и администрацией.

«Сегодня на заседании думы приняли устав. Я не принимал, я по-прежнему против», — заявил Андрей Бурдин. Он в голосовании участия не принимал. Почему именно он не уточнил.

Ранее депутаты Наталья Шилова, Андрей Бурдин, Ринат Шакиров, Алла Федорова, Алексей Старцев и Екатерина Исаева обратились в Пермский краевой суд с требованием признать незаконным конкурс по отбору главы территории Владимира Трескова. Конкурсная документация была составлен на основе временных регламентов, а не Устава. По этой причине эти депутаты проголосовали против проекта устава — он был внесен уже после выборов главы.