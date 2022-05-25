Омбудсмен: в свердловских госпиталях не умер ни один раненый

Военные медики Екатеринбурга спасают здоровье раненых бойцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время своей пресс-конференции похвалила работу военных медиков госпиталей в Екатеринбурге за помощь, оказываемую солдатам, раненным в спецоперации на Украине. По ее словам, врачи спасли всех поступивших с фронта, передает корреспондент URA.RU.

«В нашем госпитале ни один раненый не умер, всех вытащили. Наш госпиталь специализируется на травмах нейрохирургии. Врачи лечат в основном травмы ноги от разрывов мин, иногда бывают травмы рук, головы. Как мне объяснял начмед, поставлена задача не только спасти жизни ребят, но и не дойти до инвалидности», — объяснила Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, в госпитали Екатеринбурга (речь идет об Окружном военном клиническом госпитале № 354 и Пятом военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ — прим. ред.) поступают военные со всей России: из Бурятии, Забайкалья, Алтайского края и прочих регионов. Многие ушли служить по контракту из глубинки и сейчас по техническим причинам не могут дозвониться родным. Омбудсмен помогает таким ребятам связаться с родными и сообщить, что с ними все хорошо.

Ранее Татьяна Мерзлякова навещала раненых в военном госпитале Екатеринбурга. Солдаты удивили ее своим оптимизмом. Омбудсмен отметила, что ребята мечтают отведать мамимых пельменей и бабушкиных пирожков.