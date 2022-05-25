Свердловчанин, подозреваемый в мошенничестве, смог обмануть суд

После второго правонарушения полиция смогла добиться ареста свердловчанина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, которого подозревают в попытке украсть десятки тысяч рублей у клиента «Альфа-Банка», добился от суда подписки о невыезде вместо ареста, но после этого снова попытался обокрасть человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Суд счел возможным избрать в отношении гражданина меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако фигурант продолжил свою противоправную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы.

В полиции подчеркнули, что аферист, предположительно, обворовывал клиентов банка, которые давали ему пересчитать купюры. Мужчина незаметно вынимал из пачки несколько банкнот, а остальное отдавал владельцу. Эту схему он проворачивал, когда доверчивые люди соглашались разменять ему крупные купюры, только что полученные из банкомата.

Ранее о деталях этой схемы рассказывал читатель URA.RU, когда увидел, как злоумышленник попытался украсть 300 тысяч рублей. Участников происшествия, попавшего на видео, доставили в отдел полиции №9.