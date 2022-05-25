Омбудсмен раскрыла, о чем мечтают беженцы Донбасса и украинцы

Приехавшие с Донбасса и Украины хотят работать на Урале (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Беженцы Донбасса мечтают после окончания спецоперации вернуться домой, а эвакуированные с Украины хотели бы остаться и найти работу в Свердловской области. Об этом рассказала омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова.

«Люди с радостью идут на работу, ищут, где работать, особенно приехавшие из Мариуполя, а таких большинство. Например, я помогала одной женщине — она мечтала стать железнодорожницей, потому что всю жизнь проработала дежурной по станции, любит свою работу. Теперь пойдет работать на железную дорогу в Первоуральск или его окрестности», — привела пример Татьяна Мерзлякова.

Она уточнила, что среди эвакуированных с Украины много мужчин, и все они тоже хотят трудиться — в основном водители и сталевары. Особенно Татьяне Мерзляковой запомнилась история сталевара из Мариуполя, который месяц просидел в подвале, а когда вышел — не нашел родной проходной. «Весь город разбомблен, он его не узнал, не знал, куда идти», — рассказала омбудсмен.

Мерзлякова добавила, что беженцы Донбасса и эвакуированные с Украины едут в Свердловскую область чаще, чем в другие регионы. По ее словам, лишь один из приехавших вернулся обратно домой. «Но этот товарищ был с плохим пониманием, что происходит в этой жизни», — добавила омбудсмен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область прибыло порядка 540 беженцев. 126 человек проживают в пункте временного размещения, из них — 31 ребенок.