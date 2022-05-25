Дом офицеров ЦВО в Екатеринбурге оштрафовали за потоп

Суд над руководством Дома офицеров проходил 25 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Дома офицеров Центрального военного округа оштрафовали на 100 тысяч рублей. Оно допустило потоп в здании, из-за которого пострадали экспонаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга.

«Представителям Окружного дома офицеров назначен штраф в 100 тысяч рублей по статье 7.13 части 1 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что штраф связан с нарушением охраны объектов культурного наследия.

Ранее начальника Дома офицеров ЦВО Сергея Конова оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он не остановил ремонт здания, который нанес ущерб в 230 млн рублей. Позднее эту сумму пообещали уточнить.