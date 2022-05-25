Дом офицеров ЦВО в Екатеринбурге оштрафовали за потоп

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Виды Екатеринбурга, фасад здания, одо, скульптура, областной дом офицеров, аварийное состояние
Суд над руководством Дома офицеров проходил 25 мая Фото:

Руководство Дома офицеров Центрального военного округа оштрафовали на 100 тысяч рублей. Оно допустило потоп в здании, из-за которого пострадали экспонаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга.

«Представителям Окружного дома офицеров назначен штраф в 100 тысяч рублей по статье 7.13 части 1 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что штраф связан с нарушением охраны объектов культурного наследия.

Ранее начальника Дома офицеров ЦВО Сергея Конова оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он не остановил ремонт здания, который нанес ущерб в 230 млн рублей. Позднее эту сумму пообещали уточнить.

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Руководство Дома офицеров Центрального военного округа оштрафовали на 100 тысяч рублей. Оно допустило потоп в здании, из-за которого пострадали экспонаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга. «Представителям Окружного дома офицеров назначен штраф в 100 тысяч рублей по статье 7.13 части 1 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что штраф связан с нарушением охраны объектов культурного наследия. Ранее начальника Дома офицеров ЦВО Сергея Конова оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он не остановил ремонт здания, который нанес ущерб в 230 млн рублей. Позднее эту сумму пообещали уточнить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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