ФСБ обыскала коттедж главы свердловского лесничества из-за аферы. Фото

25 мая 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Махинации с землей и лесом в Тугулыме попали в поле зрения силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ФСБ провели обыски в коттедже директора Тугулымского лесничества (Свердловская область) Сергея Ульянова, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в незаконной продаже земли. У начальника изъяли документы, подтверждающие его противоправные действия, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Обыски прошли в коттедже Ульянова. Оценочная стоимость здания 10 миллионов рублей — при том, что официальная зарплата директора лесничества — 300 тысяч рублей в год. В ходе следственных действий изъяли документы, подтверждающие противоправные действия Ульянова. Следствие считает, что Ульянов, находясь на госслужбе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что директор Тугулымского лесничества Сергей Ульянов попался на махинации с землей. Он продал знакомому делянку на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб составил более 34 млн. Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU

Сотрудники ФСБ провели обыски в коттедже директора Тугулымского лесничества (Свердловская область) Сергея Ульянова, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в незаконной продаже земли. У начальника изъяли документы, подтверждающие его противоправные действия, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Обыски прошли в коттедже Ульянова. Оценочная стоимость здания 10 миллионов рублей — при том, что официальная зарплата директора лесничества — 300 тысяч рублей в год. В ходе следственных действий изъяли документы, подтверждающие противоправные действия Ульянова. Следствие считает, что Ульянов, находясь на госслужбе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что директор Тугулымского лесничества Сергей Ульянов попался на махинации с землей. Он продал знакомому делянку на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб составил более 34 млн.