ФСБ обыскала коттедж главы свердловского лесничества из-за аферы. Фото

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Махинации с землей и лесом в Тугулыме попали в поле зрения силовиков Фото:

Сотрудники ФСБ провели обыски в коттедже директора Тугулымского лесничества (Свердловская область) Сергея Ульянова, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в незаконной продаже земли. У начальника изъяли документы, подтверждающие его противоправные действия, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Обыски прошли в коттедже Ульянова. Оценочная стоимость здания 10 миллионов рублей — при том, что официальная зарплата директора лесничества — 300 тысяч рублей в год. В ходе следственных действий изъяли документы, подтверждающие противоправные действия Ульянова. Следствие считает, что Ульянов, находясь на госслужбе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что директор Тугулымского лесничества Сергей Ульянов попался на махинации с землей. Он продал знакомому делянку на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб составил более 34 млн.

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Сотрудники ФСБ провели обыски в коттедже директора Тугулымского лесничества (Свердловская область) Сергея Ульянова, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в незаконной продаже земли. У начальника изъяли документы, подтверждающие его противоправные действия, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Обыски прошли в коттедже Ульянова. Оценочная стоимость здания 10 миллионов рублей — при том, что официальная зарплата директора лесничества — 300 тысяч рублей в год. В ходе следственных действий изъяли документы, подтверждающие противоправные действия Ульянова. Следствие считает, что Ульянов, находясь на госслужбе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что директор Тугулымского лесничества Сергей Ульянов попался на махинации с землей. Он продал знакомому делянку на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб составил более 34 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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