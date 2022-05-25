Сотрудники ФСБ провели обыски в коттедже директора Тугулымского лесничества (Свердловская область) Сергея Ульянова, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в незаконной продаже земли. У начальника изъяли документы, подтверждающие его противоправные действия, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Обыски прошли в коттедже Ульянова. Оценочная стоимость здания 10 миллионов рублей — при том, что официальная зарплата директора лесничества — 300 тысяч рублей в год. В ходе следственных действий изъяли документы, подтверждающие противоправные действия Ульянова. Следствие считает, что Ульянов, находясь на госслужбе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что директор Тугулымского лесничества Сергей Ульянов попался на махинации с землей. Он продал знакомому делянку на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб составил более 34 млн.
Фото: предоставлено источником URA.RU
Фото: предоставлено источником URA.RU
Фото: предоставлено источником URA.RU
Фото: предоставлено источником URA.RU
Фото: предоставлено источником URA.RU
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Сотрудники ФСБ провели обыски в коттедже директора Тугулымского лесничества (Свердловская область) Сергея Ульянова, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в незаконной продаже земли. У начальника изъяли документы, подтверждающие его противоправные действия, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Обыски прошли в коттедже Ульянова. Оценочная стоимость здания 10 миллионов рублей — при том, что официальная зарплата директора лесничества — 300 тысяч рублей в год. В ходе следственных действий изъяли документы, подтверждающие противоправные действия Ульянова. Следствие считает, что Ульянов, находясь на госслужбе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что директор Тугулымского лесничества Сергей Ульянов попался на махинации с землей. Он продал знакомому делянку на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб составил более 34 млн.