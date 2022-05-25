Свердловского грузчика заподозрили в изнасиловании школьницы

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По версии правоохранителей, грузчик воспользовался беспомощным состоянием девочки Фото:

Грузчика из Ревды Свердловской области подозревают в изнасиловании девочки с психическими проблемами. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«24-летнего грузчика обвиняют в изнасиловании 15-летней умственно отсталой девочки», — передает газета «Комсомольская правда» слова источника. Он подчеркнул, что силовики возбудили уголовное дело.

Инсайдер рассказал, что изнасилование повлекло за собой беременность, которую обнаружили только в больнице. Следователи определили, что школьница была беспомощна, когда подвергалась насилию.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он отказался комментировать информацию.

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Грузчика из Ревды Свердловской области подозревают в изнасиловании девочки с психическими проблемами. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «24-летнего грузчика обвиняют в изнасиловании 15-летней умственно отсталой девочки», — передает газета «Комсомольская правда» слова источника. Он подчеркнул, что силовики возбудили уголовное дело. Инсайдер рассказал, что изнасилование повлекло за собой беременность, которую обнаружили только в больнице. Следователи определили, что школьница была беспомощна, когда подвергалась насилию. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он отказался комментировать информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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