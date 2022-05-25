Свердловского грузчика заподозрили в изнасиловании школьницы

По версии правоохранителей, грузчик воспользовался беспомощным состоянием девочки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Грузчика из Ревды Свердловской области подозревают в изнасиловании девочки с психическими проблемами. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«24-летнего грузчика обвиняют в изнасиловании 15-летней умственно отсталой девочки», — передает газета «Комсомольская правда» слова источника. Он подчеркнул, что силовики возбудили уголовное дело.

Инсайдер рассказал, что изнасилование повлекло за собой беременность, которую обнаружили только в больнице. Следователи определили, что школьница была беспомощна, когда подвергалась насилию.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он отказался комментировать информацию.