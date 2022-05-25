На пермских автозаправках подешевел бензин

26 мая 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Цены на топливо на автозаправках снизились на 0,2 — 4 рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае на автозаправочных станциях компаний «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «Нефтехимпром» подешевел бензин. Розничные цены на различные виды топлива снизились на 0,2 — 4 рублей. «В мае крупнейшие в регионе сети АЗС заметно снизили стоимость нефтепродуктов. Это произошло на фоне рассмотрения УФАС антимонопольного дела в отношении лидера на топливном рынке Прикамья — компании „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“, а также падения биржевых цен бензина и дизеля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По информации издания, на российском рынке из-за ограничения экспорта образовался излишек нефтепродуктов. Эксперты при этом не ожидают дальнейшего значительного снижения цен на топливо Пермское УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в марте этого года. Поводом послужил резкий скачок цен. В среднем бензин в Пермском крае тогда подорожал на 2,5 рубля за литр. После вмешательства УФАС, компания начала снижать стоимость автомобильного топлива.

В Пермском крае на автозаправочных станциях компаний «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «Нефтехимпром» подешевел бензин. Розничные цены на различные виды топлива снизились на 0,2 — 4 рублей. «В мае крупнейшие в регионе сети АЗС заметно снизили стоимость нефтепродуктов. Это произошло на фоне рассмотрения УФАС антимонопольного дела в отношении лидера на топливном рынке Прикамья — компании „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“, а также падения биржевых цен бензина и дизеля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По информации издания, на российском рынке из-за ограничения экспорта образовался излишек нефтепродуктов. Эксперты при этом не ожидают дальнейшего значительного снижения цен на топливо Пермское УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в марте этого года. Поводом послужил резкий скачок цен. В среднем бензин в Пермском крае тогда подорожал на 2,5 рубля за литр. После вмешательства УФАС, компания начала снижать стоимость автомобильного топлива.