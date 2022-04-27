На пермских заправках резко подешевел бензин

В среднем цена бензина на автозаправках снизилась на 70 копеек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизила стоимость бензина на некоторых заправочных станциях Пермского края. Автомобильное топливо на этих автозаправках подешевело в среднем на 70 копеек.

По данным пермского Управления ФАС, с 23 апреля стоимость бензина марки АИ-92 на ряде АЗС упала с 48,13 руб. до 47,43 руб. за литр, цена бензина АИ-95 снизилась с 52,11 руб. до 51,4 руб. за литр. Дизельное топливо подешевело с 55,39 руб. до 54,71 руб. за литр. Самый дешевый бензин продают на заправке Перми в микрорайоне Камская Долина.

В антимонопольном ведомстве сейчас изучают критерии изменения ценовой политики. Признаков злоупотребления пока не выявлено. Средняя цена на бензин снижена в интересах потребителей, максимальная цена на топливо, установленная на АЗС компании в Пермском крае, не менялась уже больше 4 месяцев, сообщили в ФАС.

Пермское УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в марте этого года. Поводом послужил резкий скачок цен на топливо. В среднем бензин в Пермском крае тогда подорожал на 2,5 рубля за литр.