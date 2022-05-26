Брат погибшей свердловской альпинистки обвинил инструктора. У женщины остались двое детей

26 мая 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Группа скалолазов совершала восхождение в окрестностях Каменск-Уральского Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Группа, в составе которой занималась погибшая альпинистка из Каменска-Уральского Елена Комарова, не должна была выходить на тренировку 25 мая, поскольку шел сильный дождь. Но несмотря на это, инструктор принял решение провести занятие, рассказал брат 46-летней свердловчанки Петр. По его словам, у женщины было двое детей, они остались сиротами. О том, что Елена Комарова погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы», 26 мая сообщил Следственный комитет. Женщина сорвалась с высоты нескольких десятков метров. По одной из версий, у нее сорвался карабин. «Тренировка проходила под руководством тренера, именно он ее страховал. Ей [Елене] не досталось даже шлема. Была группа альпинистов. Тренер их разделил: девушки пошли одним маршрутом, а мужчины — другим, — пояснил брат Елены Комаровой порталу E1.ru — МЧС выпустило предупреждение на 25 мая: грозы, шквалистый ветер. Несмотря на это, инструктор решил провести тренировку именно 25-го числа. И это при том, что по расписанию тренировки проходили во вторник и четверг, то есть она должна была состояться сегодня, 26 мая». Старший сын Елены Комаровой Сева заканчивает 11 класс и сдает ЕГЭ, а младшему — Славе — десять лет. Мужа Елена похоронила несколько лет назад, уточнил брат погибшей.

Группа, в составе которой занималась погибшая альпинистка из Каменска-Уральского Елена Комарова, не должна была выходить на тренировку 25 мая, поскольку шел сильный дождь. Но несмотря на это, инструктор принял решение провести занятие, рассказал брат 46-летней свердловчанки Петр. По его словам, у женщины было двое детей, они остались сиротами. О том, что Елена Комарова погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы», 26 мая сообщил Следственный комитет. Женщина сорвалась с высоты нескольких десятков метров. По одной из версий, у нее сорвался карабин. «Тренировка проходила под руководством тренера, именно он ее страховал. Ей [Елене] не досталось даже шлема. Была группа альпинистов. Тренер их разделил: девушки пошли одним маршрутом, а мужчины — другим, — пояснил брат Елены Комаровой порталу E1.ru — МЧС выпустило предупреждение на 25 мая: грозы, шквалистый ветер. Несмотря на это, инструктор решил провести тренировку именно 25-го числа. И это при том, что по расписанию тренировки проходили во вторник и четверг, то есть она должна была состояться сегодня, 26 мая». Старший сын Елены Комаровой Сева заканчивает 11 класс и сдает ЕГЭ, а младшему — Славе — десять лет. Мужа Елена похоронила несколько лет назад, уточнил брат погибшей.