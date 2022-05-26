В Екатеринбурге эвакуировали людей из горящего дома. «Пожар начался из-за окурка». Фото

27 мая 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

По предварительной информации, очагом возгорания стало домашнее имущество (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге загорелась квартира на четвертом этаже дома на улице Токарей, 60/3. Из дома эвакуировали 32 человека. Возможной причиной возникновения пожара стал брошенный окурок. Виновниками пожара стала семья алкоголиков, сообщает очевидец. «В квартире проживает семья алкоголиков. Хозяйка квартиры и жильцы, постоянно сменяющие друг друга. У них была пьянка, но шума не было. Я почувствовала дым и позвонила в службу спасения», — рассказала соседка. Огнеборцы, прибыв на место пожара, увидели, что из окна шел густой черный дым, виднелись проблески огня. «Квартира и подъезд были сильно захламлены — это осложняло работу. Пострадавших — двое. Они спасены и доставлены в больницу», — рассказал пожарник. Пострадавший 50-летний мужчина рассказал спасателям, что пожар мог начаться от непотушенного окурка. Больше всего пострадала 47-летняя хозяйка квартиры. У нее ожоги второй степени и травматический шок. Ее сожитель доставлен в больницу с отравлением продуктами горения. Отмечается, что очагом возгорания стали домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. На месте тушения пожара было сосредоточено 15 человек личного состава, задействовано 5 единиц пожарной техники. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге загорелась квартира на четвертом этаже дома на улице Токарей, 60/3. Из дома эвакуировали 32 человека. Возможной причиной возникновения пожара стал брошенный окурок. Виновниками пожара стала семья алкоголиков, сообщает очевидец. «В квартире проживает семья алкоголиков. Хозяйка квартиры и жильцы, постоянно сменяющие друг друга. У них была пьянка, но шума не было. Я почувствовала дым и позвонила в службу спасения», — рассказала соседка. Огнеборцы, прибыв на место пожара, увидели, что из окна шел густой черный дым, виднелись проблески огня. «Квартира и подъезд были сильно захламлены — это осложняло работу. Пострадавших — двое. Они спасены и доставлены в больницу», — рассказал пожарник. Пострадавший 50-летний мужчина рассказал спасателям, что пожар мог начаться от непотушенного окурка. Больше всего пострадала 47-летняя хозяйка квартиры. У нее ожоги второй степени и травматический шок. Ее сожитель доставлен в больницу с отравлением продуктами горения. Отмечается, что очагом возгорания стали домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры. На месте тушения пожара было сосредоточено 15 человек личного состава, задействовано 5 единиц пожарной техники.