Сергей Безруков едет в Екатеринбург искать себе артистов

27 мая 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Безруков отберет актеров в свою мастерскую Фото: Анна Майорова © URA.RU Народный артист России Сергей Безруков приедет в Екатеринбург, чтобы провести прослушивания для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Свердловская киностудия в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что отбор пройдет на их площадке. «Известный актер выберет молодых артистов из Екатеринбурга в свою мастерскую во ВГИКе. Принять участие в отборе могут девушки и юноши в возрасте от 16 до 19 лет», — говорится в сообщении киностудии. Отбор будет проходить в два этапа: очный и заочный. Заявки на участие в заочном этапе принимаются до 2 июня, после чего прошедших отбор кандидатов пригласят на прослушивание. Очный этап состоится 7 июня на Свердловской киностудии. Участникам необходимо будет подготовить стихотворение, отрывок из прозы и песню. Свердловская киностудия начала свое возрождение год назад, когда в апреле 2021 года у учреждения сменилось руководство и место директора занял Виктор Шадрин. Сейчас киностудия запустила второй поток школы кино, чтобы повысить привлекательность уральской площадки для московских режиссеров. Также Свердловская киностудия начала поиск актеров на главные роли в фильме «Сломя голову», который будут снимать в Екатеринбурге в августе—сентябре 2022 года.

Народный артист России Сергей Безруков приедет в Екатеринбург, чтобы провести прослушивания для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Свердловская киностудия в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что отбор пройдет на их площадке. «Известный актер выберет молодых артистов из Екатеринбурга в свою мастерскую во ВГИКе. Принять участие в отборе могут девушки и юноши в возрасте от 16 до 19 лет», — говорится в сообщении киностудии. Отбор будет проходить в два этапа: очный и заочный. Заявки на участие в заочном этапе принимаются до 2 июня, после чего прошедших отбор кандидатов пригласят на прослушивание. Очный этап состоится 7 июня на Свердловской киностудии. Участникам необходимо будет подготовить стихотворение, отрывок из прозы и песню. Свердловская киностудия начала свое возрождение год назад, когда в апреле 2021 года у учреждения сменилось руководство и место директора занял Виктор Шадрин. Сейчас киностудия запустила второй поток школы кино, чтобы повысить привлекательность уральской площадки для московских режиссеров. Также Свердловская киностудия начала поиск актеров на главные роли в фильме «Сломя голову», который будут снимать в Екатеринбурге в августе—сентябре 2022 года.