Посольство США: Америка ценит величие русской культуры

28 мая 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

В США заявили о большом вкладе русских деятелей культуры в жизнь американского общества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Русские писатели, кинематографисты и другие деятели культуры оказали большое влияние на американское общество. Об этом рассказали в посольстве США в Москве. В дипведомстве напомнили, что 24 мая прошел День славянской письменности и культуры. Как отмечают в посольстве, современную Америку сложно представить без русских писателей, артистов балета и классических музыкантов. «Мы высоко ценим вклад в культуру Америки романов Достоевского, музыки Чайковского, пьес Чехова, творчества одной из величайших балерин XX века Анны Павловой», — говорится в официальном telegram-канале. Также упоминаются режиссер Константин Станиславский, его методом актерской техники пользуются многие голливудские звезды, а также Сергей Эйзенштейн, творчеством которого вдохновляются американские режиссеры. «Приведенные выше примеры — лишь небольшая часть красноречивых свидетельств того, что русская культура никоим образом не „отменяется“ в Америке. Напротив, она делает американское общество духовно богаче», — сказано в посте. Ранее президент России Владимир заявил, что «пресловутая „культура отмены“ превратилась в „отмену культуры“», когда за рубежом «из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», запрещают русских писателей и их книги. В европейских школах из учебных программ исключены произведения русских классиков, таких как Александр Пушкин и Лев Толстой. С российскими звездами, такими как оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, расторгнуты контракты, потому что они не «достаточно» высказывали позицию против своей страны.

Русские писатели, кинематографисты и другие деятели культуры оказали большое влияние на американское общество. Об этом рассказали в посольстве США в Москве. В дипведомстве напомнили, что 24 мая прошел День славянской письменности и культуры. Как отмечают в посольстве, современную Америку сложно представить без русских писателей, артистов балета и классических музыкантов. «Мы высоко ценим вклад в культуру Америки романов Достоевского, музыки Чайковского, пьес Чехова, творчества одной из величайших балерин XX века Анны Павловой», — говорится в официальном telegram-канале. Также упоминаются режиссер Константин Станиславский, его методом актерской техники пользуются многие голливудские звезды, а также Сергей Эйзенштейн, творчеством которого вдохновляются американские режиссеры. «Приведенные выше примеры — лишь небольшая часть красноречивых свидетельств того, что русская культура никоим образом не „отменяется“ в Америке. Напротив, она делает американское общество духовно богаче», — сказано в посте. Ранее президент России Владимир заявил, что «пресловутая „культура отмены“ превратилась в „отмену культуры“», когда за рубежом «из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», запрещают русских писателей и их книги. В европейских школах из учебных программ исключены произведения русских классиков, таких как Александр Пушкин и Лев Толстой. С российскими звездами, такими как оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, расторгнуты контракты, потому что они не «достаточно» высказывали позицию против своей страны.