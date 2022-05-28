28 мая 2022
27 мая 2022

На улицах Екатеринбурга заметили двух джедаев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей, джедай
Екатеринбуржцы устроили битву джедаев на улицах города Фото:

На проспекте Ленина в Екатеринбурге двое мужчин устроили битву на световых мечах, как джедаи из киновселенной «Звездные войны». Видео появилось в сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте».

Битва джедаев произошла недалеко от театра музкомедии, случившееся заметили очевидцы около двух часов ночи. На кадрах видно, что двое мужчин, вооружившись световыми мечами устроили сражение как в фильмах американской кинокомпании Lucasfilm.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге покажут нон-стопом культовые фильмы франшизы Marvel. Также агентство рассказывало, что из-за прекращения показа зарубежных фильмов сборы и посещаемость в екатеринбургских кинотеатрах упала в два раза.

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На проспекте Ленина в Екатеринбурге двое мужчин устроили битву на световых мечах, как джедаи из киновселенной «Звездные войны». Видео появилось в сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте». Битва джедаев произошла недалеко от театра музкомедии, случившееся заметили очевидцы около двух часов ночи. На кадрах видно, что двое мужчин, вооружившись световыми мечами устроили сражение как в фильмах американской кинокомпании Lucasfilm. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге покажут нон-стопом культовые фильмы франшизы Marvel. Также агентство рассказывало, что из-за прекращения показа зарубежных фильмов сборы и посещаемость в екатеринбургских кинотеатрах упала в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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