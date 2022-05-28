На улицах Екатеринбурга заметили двух джедаев. Видео

29 мая 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы устроили битву джедаев на улицах города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На проспекте Ленина в Екатеринбурге двое мужчин устроили битву на световых мечах, как джедаи из киновселенной «Звездные войны». Видео появилось в сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте». Битва джедаев произошла недалеко от театра музкомедии, случившееся заметили очевидцы около двух часов ночи. На кадрах видно, что двое мужчин, вооружившись световыми мечами устроили сражение как в фильмах американской кинокомпании Lucasfilm. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге покажут нон-стопом культовые фильмы франшизы Marvel. Также агентство рассказывало, что из-за прекращения показа зарубежных фильмов сборы и посещаемость в екатеринбургских кинотеатрах упала в два раза.

На проспекте Ленина в Екатеринбурге двое мужчин устроили битву на световых мечах, как джедаи из киновселенной «Звездные войны». Видео появилось в сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте». Битва джедаев произошла недалеко от театра музкомедии, случившееся заметили очевидцы около двух часов ночи. На кадрах видно, что двое мужчин, вооружившись световыми мечами устроили сражение как в фильмах американской кинокомпании Lucasfilm. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге покажут нон-стопом культовые фильмы франшизы Marvel. Также агентство рассказывало, что из-за прекращения показа зарубежных фильмов сборы и посещаемость в екатеринбургских кинотеатрах упала в два раза.