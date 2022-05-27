Посещаемость кинотеатров Екатеринбурга упала в два раза

За последние три месяца сборы и посещаемость екатеринбургских кинотеатров снизилась более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Каро».
«Нам необходима господдержка: мы планируем направить в правительство РФ дополнительное обоснование на получение субсидии. И кроме субсидии кинотеатры запрашивают и другие способы поддержки, среди которых обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул, решения по этим предложениям мы тоже ожидаем», — рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе кинотеатров.
Для сокращения убытков представители сети вынуждены отменять утренние сеансы, показывать старые фильмы и проекты местных режиссеров. Для сохранения прибыли некоторые киносети прибегали к нелегальному прокату зарубежных фильмов.
Екатеринбуржцы увидели премьеру новой части фильма «Бэтмен», показ которой прошел в арендованных залах кинотеатра «Гринвич Синема». Ранее URA.RU сообщало, что по версии свердловского режиссера Алексея Федорченко кинотеатры могут закрыться если не появится господдержка.
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За последние три месяца сборы и посещаемость екатеринбургских кинотеатров снизилась более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Каро». «Нам необходима господдержка: мы планируем направить в правительство РФ дополнительное обоснование на получение субсидии. И кроме субсидии кинотеатры запрашивают и другие способы поддержки, среди которых обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул, решения по этим предложениям мы тоже ожидаем», — рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе кинотеатров. Для сокращения убытков представители сети вынуждены отменять утренние сеансы, показывать старые фильмы и проекты местных режиссеров. Для сохранения прибыли некоторые киносети прибегали к нелегальному прокату зарубежных фильмов. Екатеринбуржцы увидели премьеру новой части фильма «Бэтмен», показ которой прошел в арендованных залах кинотеатра «Гринвич Синема». Ранее URA.RU сообщало, что по версии свердловского режиссера Алексея Федорченко кинотеатры могут закрыться если не появится господдержка.