Фильмы Marvel покажут нон-стопом в Екатеринбурге. Фото

01 апреля 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

В «Гринвич Синема» (ТРЦ «Гринвич») в Екатеринбурге покажут нон-стопом «Железного человека» и другие культовые франшизы Marvel. Информация об этом размещена на официальном сайте кинотеатра со ссылкой на группу в социальной сети «ВКонтакте». «1 апреля ждем вас в кинотеатре „Гринвич Синема“! Наш нон-стоп стартует в 21.50», — говорится в сообщении группы. Билеты на три фильма «Железного человека» можно будет приобрести у кассы кинотеатра за 500 рублей. Также в планах показать все серии «Мстителей», «Гарри Поттера», «Людей Икс», «Звездных войн» и «Ледникового периода». В качестве организатора нон-стопа в группе в соцсети «ВКонтакте» указан некий Сергей Брагин. URA.RU написало ему для уточнения деталей мероприятия. На момент публикации новости ответ не поступил. В «Гринвич Синема» никакой точной информации дать не смогли. «Имя организатора нам не сообщили. Возможно, нон-стоп будет только сегодня и завтра, и все», — рассказал представитель кинотеатра. Ранее в Екатеринбурге прошел первый предпоказ фильмов «Брат» и «Брат-2», которые пришли на замену западным фильмам. Кинокомпании Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures сообщили, что приостанавливают прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Западные картины изъяли из проката после того, как утром 24 февраля России вынужденно начала проводить спецоперацию на Украине. Спецоперация началась в связи с геноцидом против русских на Донбассе. Если вы стали участником какого-то интересного мероприятия в Екатеринбурге, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.