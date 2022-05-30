По словам владельца известной в области торговой марки, фонд не оказывает поддержку предприятиям с многолетним опытом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает кредиты по завышенным ставкам, из-за чего предприятиям тяжело наращивать темпы импортозамещения. С такой критикой фонда выступил директор производственного швейного предприятия «Патриот» Айдар Мухаматнуров. По его словам, организация не обращает внимание на опытных производителей, отдавая предпочтение начинающим компаниям в фэшн-индустрии.

«Вы предлагаете кредит под большой процент, хотя даже в „Сбербанке“ займы выходят выгоднее. Бывалые предприниматели, которые на рынке уже более 10 лет, естественно продолжают следить за действиями власти „во благо“ предприятиям. Но в итоге фонд все равно обращает внимание лишь на новые компании из сферы моды», — сказал владелец известной в области торговой марки.

Данное заявление прозвучало на совещании производителей товаров ежедневного спроса 24 мая, на котором присутствовали представители фонда и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Первые отреагировали на критику довольно спокойно, пообещав разобраться в ситуации.

«Конечно в фонде не отказывают в поддержке, добродушно улыбаются и просят заполнить бумаги. Потом ссылаются на долгое рассмотрение заявки, однако каждый раз появляются новые бумаги, которые нужно собрать и заполнить, и так по кругу», — сказал URA.RU предприниматель, пожелавший остаться неназваным.

В самом фонде при этом утверждают, что предоставляют предпринимателям кредиты по ставке, не превышающей ключевой ставки Банка России. «При предоставлении финансовой поддержки у нас нет ограничений, связанных со сроком деятельности компаний. На данный момент в портфеле выданных займов фондом 4,3% — это предприниматели, зарегистрированные менее 1 года назад, а 96% — это предприниматели, работающие более года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Также на данном совещании, в котором приняли участие замгубернатора Василий Козлов и Пересторонин, прозвучали жалобы на нехватку кадров в легкой промышленности. При этом накануне директор Департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов сообщал, что спрос на работников в Свердловской области в 2,5 раза выше числа безработных.

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