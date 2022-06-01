«Народный фронт» пожаловался на состояние детских площадок. «Качели-убийцы»

02 июня 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

В России признали опасными треть детских и спортивных объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На сегодняшний день значительная часть детских площадок в России нуждается в ремонте. Накануне Дня защиты детей глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов направил обращения руководителям Минстроя, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора. «В рамках акции „Безопасный двор“ осенью 2021 года было проверено 2,1 тыс. детских и спортивных объектов в 572 городах. Так, 696 (33%) объектов были признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. Активисты неоднократно столкнулись с нарушениями установленных ГОСТов», — говорится в документах, передают «Известия». В ОНФ отметили наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья. Михаил Кузнецов рассказал об опасных «качелях-убийцах», которые, согласно новому регламенту (ГОСТ Р 52167-2012), должны заменить качелями на кольцах или полипропиленовых креплениях. По данным Следственного комитета, только с июня по август 2021 года на детских площадках были тяжело травмированы или погибли порядка 1300 детей. Ранее общественники в разговоре с URA.RU рассказали, что в Копейске (Челябинская область) ни одна проверенная Народным фронтом (ОНФ) детская площадка не соответствует нормам безопасности. В Нижнем Тагиле девочка, упав с горки вниз головой, получила серьезные травмы. Полиция начала проверку по факту происшествия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

На сегодняшний день значительная часть детских площадок в России нуждается в ремонте. Накануне Дня защиты детей глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов направил обращения руководителям Минстроя, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора. «В рамках акции „Безопасный двор“ осенью 2021 года было проверено 2,1 тыс. детских и спортивных объектов в 572 городах. Так, 696 (33%) объектов были признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. Активисты неоднократно столкнулись с нарушениями установленных ГОСТов», — говорится в документах, передают «Известия». В ОНФ отметили наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья. Михаил Кузнецов рассказал об опасных «качелях-убийцах», которые, согласно новому регламенту (ГОСТ Р 52167-2012), должны заменить качелями на кольцах или полипропиленовых креплениях. По данным Следственного комитета, только с июня по август 2021 года на детских площадках были тяжело травмированы или погибли порядка 1300 детей. Ранее общественники в разговоре с URA.RU рассказали, что в Копейске (Челябинская область) ни одна проверенная Народным фронтом (ОНФ) детская площадка не соответствует нормам безопасности. В Нижнем Тагиле девочка, упав с горки вниз головой, получила серьезные травмы. Полиция начала проверку по факту происшествия.