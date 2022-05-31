В Копейске выявлены самые грубые нарушения при благоустройстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) ни одна проверенная Народным фронтом (ОНФ) детская площадка не соответствует нормам безопасности. Об этом URA.RU 1 июня сообщили общественники, отметив, что все данные о выявленных нарушениях направлены в прокуратуру.

«В преддверии летних каникул ОНФ проверил детские площадки в городе-спутнике Копейске. Ни одна из них не соответствует требованиям безопасности. Данные о выявленных нарушениях направлены в прокуратуру», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Территорию в центре Копейска просто огородили лентой и повесили табличку, запрещающую детям вход. Рядом установлены игровые конструкции — с болтами без заглушек, о которые легко пораниться, и ненормативными зазорами между элементами, в которых ребенок может застрять.

«Копейские власти в очередной раз пошли по пути наименьшего сопротивления. В 2021 году, объясняя некачественное благоустройство сквера на площади Трудовой Славы, чиновники ссылались на нехватку денежных средств. В итоге за год на детской площадке в сквере не заменили даже опасное вздувшееся покрытие», — заявили общественники.

Еще одна спортивная площадка, к которой у общественников возникли претензии, находится в поселке Горняк. Здесь в качестве места для активных игр детям предлагается участок, отсыпанный песком и огражденный садовой сеткой с острыми краями. На этом благоустройство данного объекта закончилось.

Неподалеку, на улице Гастелло, 27, спортивное оборудование на площадке есть, однако оно опасно и должно быть демонтировано. Установленные футбольные ворота не закреплены и шатаются при прикосновении. По итогам визита в Копейск в ОНФ сделали вывод, что ответственные лица повторяют одни и те же ошибки из года в год и не утруждают себя их исправлением.

Эксперты обнаружили ненормативные зазоры между элементами Фото: пресс-служба ОНФ по Челябинской области

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