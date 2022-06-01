В Челябинске начнут делать длинные стекла для небоскребов

В Челябинске стекло для небоскребов удлинят до 12 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Модерн Гласс» в Челябинске начнет изготавливать стекло длиной 12 метров, предназначенное для небоскребов. Как сообщили URA.RU на предприятии, это будет первое, подобное производство в РФ.

«Наше оборудование для производства 12-метровых изделий — первое в России. Масса установки 65 тонн. Чтобы ее доставить, потребовался автотралл длиной в 38 метров», — рассказали URA.RU в компании.

Приобретенный автоклав будет использоваться при производстве триплекса размером 12-метровой длины. Триплекс представляет из себя многослойное стекло, где слои склеены между собой. Стеклопакет применяется при остеклении небоскребов.

В Челябинске теперь будут производить не менее 3,8 тысяч тонн продукции за год. Об этом сообщили в региональном центре импортозамещения. Заданные объемы позволят заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов, используемых строителями.

На запуск новой линии одобрен заем на сумму в 1,6 миллиарда рублей. Новая линия позволит дополнительно создать 50 новых рабочих мест.

Строителям уже знакомы стеклопакеты из Челябинской области. Среди заказчиков завода «Модерн Гласс» — застройщики «Москва-Сити», партнеры из Уфы, Екатеринбурга и ряда стран.

Программа импортозамещения реализуется российским правительство как ответ на введенные рядом стран экономические санкции. Они последовали вслед за началом спецоперации на Украине. Ограничения затронули многие отрасли экономики. Влияние санкций удалось смягчить запуском новых производств в России.