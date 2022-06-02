УГМК вложит 35 миллионов в открытие ресторана в гостинице Hyatt

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Отели HYATT (Хайят) . Екатеринбург, hyatt, hyatt regency, хайят, хайят редженси
Новый ресторан в Hyatt Regency Ekaterinburg откроется в сентябре Фото:

В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новый ресторан на месте неработающего уже два года заведения Noble House, а также обновленный лобби-бар и веранда. По словам гендиректора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, на обновление компания потратит около 35 миллионов рублей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новое заведение. Террасу откроют в конце июня, лобби-бар до „Иннопрома“, а ресторан — в сентябре», — рассказал Мордовин. Также он подчеркнул, что реконцепцией займется ресторатор Руслан Мухаметшин — владелец ресторанов BREADWAY и BARBAR, которые находятся в башне «Исеть». Какое будет название у нового заведения, пока неизвестно.

Ранее компания Hyatt International Corporation приостановила операционное управление отелями Hyatt Regency и Hyatt Place в Екатеринбурге. С 12 мая отелями занимается дочерняя структура УГМК «Хотел Девелопмент Компани». Также американская компания разорвала контракты с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и Hyatt Regency Sochi в Сочи из-за спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля, и ее цель — денацификация и демилитаризация страны.

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В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новый ресторан на месте неработающего уже два года заведения Noble House, а также обновленный лобби-бар и веранда. По словам гендиректора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, на обновление компания потратит около 35 миллионов рублей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новое заведение. Террасу откроют в конце июня, лобби-бар до „Иннопрома“, а ресторан — в сентябре», — рассказал Мордовин. Также он подчеркнул, что реконцепцией займется ресторатор Руслан Мухаметшин — владелец ресторанов BREADWAY и BARBAR, которые находятся в башне «Исеть». Какое будет название у нового заведения, пока неизвестно. Ранее компания Hyatt International Corporation приостановила операционное управление отелями Hyatt Regency и Hyatt Place в Екатеринбурге. С 12 мая отелями занимается дочерняя структура УГМК «Хотел Девелопмент Компани». Также американская компания разорвала контракты с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и Hyatt Regency Sochi в Сочи из-за спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля, и ее цель — денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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