УГМК вложит 35 миллионов в открытие ресторана в гостинице Hyatt

02 июня 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Новый ресторан в Hyatt Regency Ekaterinburg откроется в сентябре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новый ресторан на месте неработающего уже два года заведения Noble House, а также обновленный лобби-бар и веранда. По словам гендиректора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, на обновление компания потратит около 35 миллионов рублей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новое заведение. Террасу откроют в конце июня, лобби-бар до „Иннопрома“, а ресторан — в сентябре», — рассказал Мордовин. Также он подчеркнул, что реконцепцией займется ресторатор Руслан Мухаметшин — владелец ресторанов BREADWAY и BARBAR, которые находятся в башне «Исеть». Какое будет название у нового заведения, пока неизвестно. Ранее компания Hyatt International Corporation приостановила операционное управление отелями Hyatt Regency и Hyatt Place в Екатеринбурге. С 12 мая отелями занимается дочерняя структура УГМК «Хотел Девелопмент Компани». Также американская компания разорвала контракты с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и Hyatt Regency Sochi в Сочи из-за спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля, и ее цель — денацификация и демилитаризация страны. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новый ресторан на месте неработающего уже два года заведения Noble House, а также обновленный лобби-бар и веранда. По словам гендиректора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, на обновление компания потратит около 35 миллионов рублей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В отеле Hyatt Regency Ekaterinburg появится новое заведение. Террасу откроют в конце июня, лобби-бар до „Иннопрома“, а ресторан — в сентябре», — рассказал Мордовин. Также он подчеркнул, что реконцепцией займется ресторатор Руслан Мухаметшин — владелец ресторанов BREADWAY и BARBAR, которые находятся в башне «Исеть». Какое будет название у нового заведения, пока неизвестно. Ранее компания Hyatt International Corporation приостановила операционное управление отелями Hyatt Regency и Hyatt Place в Екатеринбурге. С 12 мая отелями занимается дочерняя структура УГМК «Хотел Девелопмент Компани». Также американская компания разорвала контракты с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и Hyatt Regency Sochi в Сочи из-за спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля, и ее цель — денацификация и демилитаризация страны.