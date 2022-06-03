Свердловская пенсионерка выиграла интернет-премию в 90 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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unsplash.com, блогер, интернет
Тревел-блог пенсионерки выиграл в интернет-премии Фото:

Жительница Арамиля (Свердловская область) Евгения Семенова, известная как Бабушка Женя, со своим тревел-блогом выиграла в номинации «Интернет вне возраста», пенсионерке сейчас 90 лет. Об этом стало известно на церемонии вручения премий от проекта «ТопБлог».

«Статус ВКонтакте Бабы Жени звучит так: „Мне 90 лет, и я очень люблю путешествовать“. Евгения Федоровна, ваши путевые заметки вдохновляют всю нашу семью. Спасибо за теплый, душевный, искренний контент! Побольше бы такого», — отметила во время награждения ведущая Тутта Ларсен.

Пенсионерка путешествует по России и делится путевыми заметками на личной странице в соцсети «ВКонтакте». В свои 90 лет она стала самым возрастным тревел-блогером страны. Вести свои блог Семенова стала после увлечения дочери и внуков. «Я очень люблю путешествовать! Люблю жизнь и Россию свою дорогую», — рассказала пенсионерка на вручении премии.

Свердловская пенсионерка выиграла в номинации «Интернет вне возраста»
Фото:
Бабушка Женя путешествует и делится путевыми заметками в 90 лет
Фото:

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Жительница Арамиля (Свердловская область) Евгения Семенова, известная как Бабушка Женя, со своим тревел-блогом выиграла в номинации «Интернет вне возраста», пенсионерке сейчас 90 лет. Об этом стало известно на церемонии вручения премий от проекта «ТопБлог». «Статус ВКонтакте Бабы Жени звучит так: „Мне 90 лет, и я очень люблю путешествовать“. Евгения Федоровна, ваши путевые заметки вдохновляют всю нашу семью. Спасибо за теплый, душевный, искренний контент! Побольше бы такого», — отметила во время награждения ведущая Тутта Ларсен. Пенсионерка путешествует по России и делится путевыми заметками на личной странице в соцсети «ВКонтакте». В свои 90 лет она стала самым возрастным тревел-блогером страны. Вести свои блог Семенова стала после увлечения дочери и внуков. «Я очень люблю путешествовать! Люблю жизнь и Россию свою дорогую», — рассказала пенсионерка на вручении премии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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