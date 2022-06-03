Воду для Донбасса собирали два месяца Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге закончился первый этап акции по сбору питьевой воды и пожертвований для жителей Донбасса. Два месяца волонтеры собирали на Плотинке питьевую воду, гуманитарную помощь и деньги. Теперь груз отправится нуждающимся, сообщает telegram-канал организаторов акции «Формула жизни».

«Благодарим всех, кто в течение прошедших двух месяцев принял участие в акции! Особые слова благодарности тем, кто организовал пункты сбора воды на местах — на православных приходах, в офисах и в общественных организациях. Начинаем загружать воду для Донбасса в машину!», — говорится в сообщении волонтеров.

В акции приняли участие представители Екатеринбургской епархии. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, с 9 апреля по 3 июня удалось собрать 40 тонн воды и около полумиллиона рублей. «На эти деньги мы приобретем лекарства и школьные принадлежности для жителей Донбасса. В сложные времена жизнь продолжается, приглашаем вас продолжить участие в нашем добром деле», — сказал Кульберг. Видео выложено в официальном telegram-канале епархии.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга отправили в Донбасс игрушки, книжки и гаджеты. Многие уральские предприятия также поучаствовали в сборе гумпомощи. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов.

Неравнодушные екатеринбуржцы могут принести гумпомощь или воду в палатку волонтеров на Плотинке Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Акция длилась два месяца, на этом она не заканчивается Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

За два месяца екатеринбуржцы собрали 40 тонн воды Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

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