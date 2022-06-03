03 июня 2022

В центре Екатеринбурга за 2 месяца собрали 40 тонн воды Донбассу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду для Донбасса собирали два месяца Фото:

В Екатеринбурге закончился первый этап акции по сбору питьевой воды и пожертвований для жителей Донбасса. Два месяца волонтеры собирали на Плотинке питьевую воду, гуманитарную помощь и деньги. Теперь груз отправится нуждающимся, сообщает telegram-канал организаторов акции «Формула жизни».

«Благодарим всех, кто в течение прошедших двух месяцев принял участие в акции! Особые слова благодарности тем, кто организовал пункты сбора воды на местах — на православных приходах, в офисах и в общественных организациях. Начинаем загружать воду для Донбасса в машину!», — говорится в сообщении волонтеров.

В акции приняли участие представители Екатеринбургской епархии. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, с 9 апреля по 3 июня удалось собрать 40 тонн воды и около полумиллиона рублей. «На эти деньги мы приобретем лекарства и школьные принадлежности для жителей Донбасса. В сложные времена жизнь продолжается, приглашаем вас продолжить участие в нашем добром деле», — сказал Кульберг. Видео выложено в официальном telegram-канале епархии.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга отправили в Донбасс игрушки, книжки и гаджеты. Многие уральские предприятия также поучаствовали в сборе гумпомощи. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов.

Неравнодушные екатеринбуржцы могут принести гумпомощь или воду в палатку волонтеров на Плотинке
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Акция длилась два месяца, на этом она не заканчивается
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За два месяца екатеринбуржцы собрали 40 тонн воды
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В Екатеринбурге закончился первый этап акции по сбору питьевой воды и пожертвований для жителей Донбасса. Два месяца волонтеры собирали на Плотинке питьевую воду, гуманитарную помощь и деньги. Теперь груз отправится нуждающимся, сообщает telegram-канал организаторов акции «Формула жизни». «Благодарим всех, кто в течение прошедших двух месяцев принял участие в акции! Особые слова благодарности тем, кто организовал пункты сбора воды на местах — на православных приходах, в офисах и в общественных организациях. Начинаем загружать воду для Донбасса в машину!», — говорится в сообщении волонтеров. В акции приняли участие представители Екатеринбургской епархии. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, с 9 апреля по 3 июня удалось собрать 40 тонн воды и около полумиллиона рублей. «На эти деньги мы приобретем лекарства и школьные принадлежности для жителей Донбасса. В сложные времена жизнь продолжается, приглашаем вас продолжить участие в нашем добром деле», — сказал Кульберг. Видео выложено в официальном telegram-канале епархии. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга отправили в Донбасс игрушки, книжки и гаджеты. Многие уральские предприятия также поучаствовали в сборе гумпомощи. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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